Ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии в Москве

Дорожный инцидент зафиксирован на Калужском шоссе, столкнулись маршрутка и такси, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний», – добавили там.
Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
В начале марта при столкновении маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкино погибли два человека. В конце февраля в результате аварии с участием маршрутной «Газели» в Подмосковье пострадали семь человек. В ноябре на Ленинградском шоссе в столице водитель маршрутного такси врезался в стоявший на остановке автобус.