Беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ираке

НПЗ «Ланаз» в Иракском Курдистане поврежден в результате атаки БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Нефтеперерабатывающий завод «Ланаз» в Иракском Курдистане подвергся атаке беспилотников, при этом зафиксированы «ограниченные» повреждения оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и его источники в сфере безопасности.

По их данным, несмотря на удар, предприятие не остановило работу и продолжает функционировать в штатном режиме.

«Беспилотники атаковали НПЗ «Ланаз» к западу от Эрбиля... Часть завода получила ограниченные повреждения, но работы продолжаются», – говорится в сообщении агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника рухнули на крупнейшее нефтяное месторождение Ирака Маджнун. Атака дрона на газовое месторождение Хор-Мор привела к отключению электроэнергии по всему Иракскому Курдистану. Минобороны Саудовской Аравии подтвердило попытку нападения БПЛА на НПЗ в Рас-Таннуре.