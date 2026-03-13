AP рассказало о трудностях жизни мусульманина-гея в Берлине

Мусульманин-гей и инфлюенсер Али Дарвиш рассказал о трудностях жизни в Берлине и о своем призыве к принятию людей разных взглядов и ориентаций, пишет AP.

На ифтаре, который он организовал для 15 друзей – мусульман, христиан, немцев и приезжих, гетеро- и гомосексуалов – Дарвиш заявил: «Сегодня вечером мы хотим отправить послание: неважно, откуда человек, кого он любит и насколько он квир – он такой, каким должен быть».

Дарвиш, 33-летний немец с палестинскими и ливанскими корнями открыто говорит о трудностях жизни молодого квир-мусульманина. Он отмечает, что быть гомосексуалом в религиозных сообществах сложно не только мусульманам, но и верующим других религий. По его словам, за последний год в Германии зафиксирован рост насилия против ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России) на 40% в 12 из 16 федеральных земель.

В одном из своих видео Дарвиш рассказывает о чувстве одиночества, которое испытывают мусульмане-геи, когда родственники отворачиваются от них, особенно во время традиционных праздников. Он призывает людей быть открытыми для квир-мусульман, чтобы те не оставались одни на ифтар. Подписчиков он поддерживает словами: «Вы заслуживаете разговляться в кругу людей, которые принимают вас полностью и без условий».

Дарвиш признался, что его каминг-аут был тяжелым: мама сначала не поверила, потом плакала, а полгода они не разговаривали. Родственники перестали звать его не только на рамадан, но и на другие семейные события. Сейчас отношения с матерью наладились, а в трудный период его поддержали друзья, которые стали для него второй семьей.

Ифтар в этот раз проходил в доме Ранды Вайзер – немецко-палестинской инфлюенсерши, которая тоже столкнулась с негативом в соцсетях из-за поддержки инклюзивного вечера. Тем не менее большинство ее подписчиков согласны, что «можно быть мусульманином и геем или лесбиянкой». Среди гостей был и друг Али, танцор из Сирии Хайдар Дарвиш, который отметил рост ненависти и преступлений против женщин, мусульман, евреев и ЛГБТК+, но подчеркнул: «Как бы другие нас ни ненавидели, мы можем дать больше любви, если верим в себя и полагаемся на поддержку друзей и единомышленников».

