В Германии зафиксировали рекордное число бездомных детей

В 2025 году Германия зафиксировала рекордные 137 тыс. бездомных детей

Tекст: Мария Иванова

По данным на 2025 год, проблема детской бездомности в ФРГ достигла беспрецедентных масштабов, сообщает газета Rheinische Post. Соответствующая статистика приводится в ответе федерального министерства строительства на парламентский запрос партии «Левые».

«По состоянию на 31 января 2025 года по всей Германии более 137 тысяч лиц младше 18 лет считались бездомными», – говорится в публикации. Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано почти 129 тыс. несовершеннолетних, не имеющих крыши над головой, а в 2022 году этот показатель составлял 47 тысяч, передает РИА «Новости».

Руководство страны объясняет заметный рост показателей включением в статистику украинских беженцев, которых начали учитывать с 2023 года. Второй причиной правительство называет усовершенствование системы сбора данных о гражданах без определенного места жительства.

Рекордный уровень зафиксирован и в возрастной группе от 18 до 25 лет, где число бездомных превысило 55,5 тыс. человек. Кроме того, среднее время пребывания подростков в приютах выросло до 150 недель, что составляет почти три года.

Депутат бундестага Зара Миров выразила обеспокоенность текущей динамикой. Парламентарий охарактеризовала ситуацию с ростом числа бездомных детей как провал социальной политики государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году число беженцев и претендентов на убежище в Германии достигло рекордного показателя в 3,5 млн человек.

Благотворительные организации сообщили о росте числа живущих за чертой бедности жителей до 15,5% населения.