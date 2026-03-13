Психолог объяснила тенденцию укладывать детей спать под «белый шум»

Психолог Шиманская объяснила влияние «белого шума» на детский сон

Tекст: Татьяна Комолапова

В России родители начали чаще укладывать своих детей спать под звуки «белого шума», нежели под традиционные колыбельные песни, передают РИА «Новости». Такой метод оказался в семь раз популярнее, нежели мелодичные песни для укачивания. Также в числе востребованных оказались записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолета и спокойного дождя.

«Очень важно правильно использовать «белый шум». Он действительно может помогать ребенку заснуть, потому что создает ровный, предсказуемый звуковой фон и маскирует резкие бытовые звуки. Для нервной системы малыша это может быть ощущением большей стабильности и безопасности: меньше внезапных раздражителей – легче расслабиться и перейти ко сну. Но, помогать заснуть – это не равно полезно», – говорит Шиманская.

Она подчеркивает, что «белый шум» – это не замена живому контакту. Колыбельная, голос мамы, ритм речи, интонация – это не только способ успокоить, но и важный эмоциональный опыт. Через голос взрослого ребенок получает не просто акустический сигнал, а ощущение связи, тепла, привязанности. Поэтому «белый шум» можно рассматривать как вспомогательный инструмент, но не как универсальный способ укладывания и точно не стоит ставить его надолго.

«Позитивный эффект возможен, если ребенок действительно легко просыпается от внешних шумов, перевозбуждается или живет в довольно шумной среде. Тогда белый шум помогает снизить количество резких сенсорных переключений. Но если использовать его постоянно и без меры, может сформироваться привычка», – делится эксперт.

Психолог объясняет, что при регулярном и длительном применении данного метода, ребенку становится труднее засыпать без знакомого фона. Это не опасная патология, а скорее закрепленная ассоциация на сон. Примерно также работает укачивание или применение соски.

«Также нужно помнить о рисках громкости. «Белый шум» безопасен только тогда, когда он тихий и не расположен близко к ребенку. При громкости выше 70 децибел возможны стрессовая нагрузка и ухудшение концентрации, а при длительном воздействии свыше 85 децибел уже повышается риск шумового повреждения слуха. Поэтому источник звука должен находиться не ближе 30 см от уха, а громкость для детей должна быть умеренная, а это ниже взрослого комфортного уровня», – подчеркивает Шиманская.

По ее словам, звуки в целом очень сильно влияют на детей. Ребенок реагирует не только на громкость, но и на ритм, предсказуемость, тембр и эмоциональную окраску. Именно поэтому одни дети прекрасно расслабляются под дождь или шум дороги, а другие наоборот лучше засыпают под голос матери.

«Высокие детские голоса, звонкие игрушки, быстрые песенки часто так популярны потому, что они легче захватывают внимание ребенка. Детская нервная система чувствительна к ярким, контрастным стимулам – но это не значит, что они всегда полезны в большом количестве. Часто то, что хорошо привлекает внимание днем, может перегружать вечером», – замечает собеседница.

И даже любовь ребенка к очень разной музыке – от колыбельных до рока – вполне объяснима, продолжает специалист. Маленькие дети часто реагируют прежде всего на энергию, ритм, состояние взрослого рядом и атмосферу, а не на жанр как таковой. Поэтому ребенок может весело прыгать и смеяться даже под тяжелую музыку, если рядом взрослый спокоен, включен в контакт и сама ситуация воспринимается как безопасная игра.

«Но снова главный вопрос не жанр, а громкость и длительность звучания. «Белый шум» может быть полезным помощником для засыпания, но только как мягкий инструмент, а не как обязательный фон детства. Для развития ребенка по-прежнему важнее всего живой голос, эмоциональный контакт и бережная звуковая среда», – заключила Шиманская.

Ранее в Министерстве здравоохранения Карелии сообщили, что совместный сон с домашними кошками может как положительно, так и отрицательно повлиять на человека. По словам специалистов, такая практика может укрепить иммунитет и нервную систему, но в то же время повысить риск кожных заболеваний и аллергии из-за контакта с шерстью.