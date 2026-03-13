  • Новость часаAxios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Каллас заявила о планах США разделить Европу
    Герой России рассказал, как в одиночку держал оборону 68 дней
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    Канада решила расширить военное присутствие в Арктике
    13 марта 2026, 10:36 • Новости дня

    ВМС США возобновили испытания рельсотрона после многолетнего перерыва

    @ U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВМС США возобновили испытания электромагнитного рельсотрона после длительного перерыва, сообщили СМИ.

    По информации из доклада Центра надводных боевых действий ВМС США в Порт-Уенеме за 2025 год, тестовая кампания прошла в феврале на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Испытания продолжались три дня и были совместной работой подразделений ВМС в Уайт-Сэндс и Далгрен, а также проводились по заказу Объединенного управления по переходу на гиперзвуковые технологии, пишет The War Zone.

    Ранее проект рельсотрона был приостановлен из-за технических трудностей, а планы испытаний на воде неоднократно откладывались. Новый интерес к разработке связан с проектом линкора Trump класса BBG(X), который, как ожидается, будет нести рельсотрон, гиперзвуковые ракеты, традиционные орудия и лазерное вооружение. Строительство головного корабля этого класса, USS Defiant, планируется начать не ранее 2030-х годов.

    ВМС США официально заявили, что «конструкция рельсотрона будет модернизирована для обеспечения максимальной надежности и возможности использования в будущем». На данный момент неясно, будет ли ВМС совершенствовать имеющийся прототип от BAE Systems или закажет новый проект, однако интерес к поставкам вооружения проявляет компания General Atomics.

    Рельсотронные пушки позволяют запускать снаряды на очень высоких скоростях с использованием электромагнитов, что делает их потенциально эффективными для поражения различных целей на больших дистанциях, включая перехват гиперзвуковых объектов. Однако их внедрение связано с необходимостью значительных энергетических ресурсов, массивных систем охлаждения и износом ствола, что усложняет массовое применение.

    Япония также добилась успехов в разработке рельсотронов: в 2024 году впервые был проведен испытательный залп с корабля по реальной морской мишени, а японские военные обсуждают сотрудничество с США и европейскими партнерами. Кроме Японии, разработки ведут Китай и Турция, активно экспериментирующие с прототипами рельсотронов для флота.

    Ранее WZ сообщил, что планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    12 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    В «Единой России» призывают сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен быть прозрачным и понятным для граждан, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По его словам, вопросы, связанные с формированием тарифов, вызывают у людей справедливое недоумение, а модернизация ЖКХ должна стать одним из приоритетов народной программы партии, передает ТАСС.

    Якушев сообщил, что в результате масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры уже удалось заменить около 7 тыс. км сетей и завершить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. Он подчеркнул, что благодаря этим мерам качество услуг улучшилось для миллионов жителей страны.

    В рамках работы по переселению граждан из аварийного жилья удалось расселить около 16 млн кв. метров, а новоселье отпраздновали свыше 920 тыс. человек. Якушев особо отметил, что переезд не был просто сменой плохого жилья на менее плохое – люди получили современные и комфортные квартиры, сообщается на сайте ЕР.

    Также секретарь Генсовета рассказал о расширении программы семейной ипотеки: теперь льготную ставку можно получить не только на новостройки, но и на покупку вторичного жилья в регионах, где мало новых домов. По его данным, более 3 млн граждан воспользовались программами субсидирования ипотечных ставок, что способствует решению жилищного вопроса и поддержке семей.

    В 2024 году «Единая Россия» обеспечила законодательное закрепление стандарта для новых кварталов: их теперь необходимо строить вместе с социальной инфраструктурой – школами, детсадами, поликлиниками. Это, по мнению Якушева, позволит создать для людей комфортное окружение и решить ряд социальных проблем.

    Отдельно Якушев остановился на партийном проекте «Безопасные дороги» – с 2019 по 2025 годы в России построено и отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог. Он подчеркнул, что качественные дороги способствуют безопасности, развитию бизнеса и торговли, а также улучшают транспортную доступность для жителей страны.

    Кроме того, Якушев сообщил, что проект «Городская среда» позволил привести в порядок и отремонтировать 50 тыс. общественных пространств и дворов, всего реализовано около 120 тыс. объектов. За период действия народной программы в России введено более полумиллиарда кв. м жилья.

    «Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. В их числе – тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», – заключил Якушев.

    Ранее Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ.

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    @ EPA/STR/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    12 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» вспыхнул в главной прачечной, передает РИА «Новости». По сообщению Пятого флота США, возгорание не связано с боевыми действиями и было быстро ликвидировано. Представители флота подчеркнули: «Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали».

    В результате инцидента пострадали два матроса, однако их жизни ничего не угрожает, отмечают военные. Основная силовая установка корабля не получила повреждений, корабль продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.

    Напомним, в конце февраля издание The Wall Street Journal уже сообщало о другой нештатной ситуации на этом авианосце – тогда на судне произошел прорыв канализации. Причиной поломки стало засорение туалета на нижней палубе.

    «Джеральд Форд» признан самым крупным и дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции «Эпическая ярость».

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.


    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    США отказались снимать санкции с российской нефти

    США отказались отменять санкции против российской нефти

    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана, не уточнив сроки.

    Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN отметил, что США смогут отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран – как и Европа, и большая часть остального мира». Однако точные сроки прекращения импорта урана из России Райт не назвал.

    В начале января министерство энергетики США объявило о планах инвестировать 2,7 млрд долларов в развитие собственных мощностей по обогащению урана в течение ближайших десяти лет. Это должно позволить сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

    Напомним, в 2024 году власти России ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения допускаются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение связано с ответными мерами на американские ограничения и было принято по указанию президента России Владимира Путина.

    Ранее в четверг Райт заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с российской нефти. Между тем в сентябре 2025 года тот же Райт отмечал, что США не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американского министерства энергетики, доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди всех поставщиков.


    12 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    @ Ute Grabowsky/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Общение с бывшими, деньги и любимые актеры – москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие темы лучше не обсуждать в отношениях.

    «В отношениях не стоит обсуждать внешность. Для многих это болезненная тема, и здесь не всегда получается достичь компромисса», – делится наблюдением москвичка.

    «Пары не должны обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства. Тут дело во взаимоотношениях, а не в финансах», – полагает молодой человек. «Денежный вопрос надо обсуждать, хотя он действительно чуть ли не самый неприятный», – оппонирует другой прохожий.

    «В отношениях нельзя поднимать тему общения с бывшими. Это приводит к ссорам, недопониманию и расставанию», –  отметила еще одна москвичка. «Под запретом вся прошлая жизнь, которая была до брака», – подтверждает другая. «Прошлые отношения всех будоражат», – соглашается третья. «Также нежелательно обсуждать политику, там сейчас все очень сложно», – добавляет она.

    У партнеров есть и довольно узкопрофильные темы, которые лучше не поднимать, уверены некоторые. «Я бы не стала спорить об автомобилях. Просто мой муж автомеханик, и в этой битве он победит», – детализирует москвичка.

    «Лучше партнеру не говорить, что тебе нравится какой-то другой человек, даже если это актер», – делится опытом парень. «Также лучше не обсуждать те черты или поведение, которые тебе не нравится в партнере, потому что ты все равно его не поменяешь», – добавляет он.

    Впрочем, часть москвичей считает, что запретных тем для обсуждения у партнеров нет. «Отношения – это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», – уверен молодой человек. «Если отношения – это действительно то, к чему вы стремитесь, каждая тема должна быть поднята», – соглашается москвичка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о принципах формирования бюджета в паре.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    12 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале марта москвичи массово начали скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты. Рост спроса на эти товары связывают с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    Продажи раций, пейджеров, стационарных телефонов и бумажных карт в Москве резко выросли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. В период с шестого по десятое марта по сравнению с аналогичными датами февраля спрос на эти товары значительно увеличился. В компании объяснили это необходимостью оставаться на связи при возможных перебоях в мобильном интернете.

    По словам представителей Wildberries, оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%. Продажи стационарных телефонов также увеличились на четверть. При этом интерес к Wi-Fi роутерам остается стабильным: в 2025 году их закупали активнее – продажи выросли на 70% по сумме и на 60% по количеству, но в последние дни значительного роста не отмечено.

    Особое внимание москвичи стали уделять бумажным картам. Заказы на автодорожные карты увеличились в 2,7 раза, а складные карты стали покупать на 70% чаще. Карты самой Москвы приобрели на 20% больше покупателей по сравнению с февралем.

    В компании считают, что рост спроса на бумажные карты может быть связан с опасениями по поводу нестабильного доступа к интернету. При этом продажи карт России и мира, а также учебных карт либо не изменились, либо снизились, а настенные карты Москвы показали минимальный прирост – всего 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что временные перебои в работе мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева. Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах Москвы с вопросами безопасности. Песков отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города, и призвал ведомства обратить на это внимание.

    12 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    Стало известно о самоубийстве пострадавшего в теракте в «Крокусе»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналист Дмитрий Сараев, пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», покончил с собой, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, имя погибшего подтвердили родственники и семьи других пострадавших, которые также организовали сбор средств для его близких. Отмечается, что Сараев был тяжело ранен, когда в концертном зале началась стрельба, и долгое время после этого страдал от последствий травм, передает Lenta.ru.

    Сараев получил серьезное ранение позвоночника, и, как отмечают близкие, его постоянно мучили боли, не проходившие даже после курса лечения. Помимо физических страданий, у журналиста наблюдались нарушения сна и серьезные проблемы с психическим состоянием. Он пришел на концерт группы «Пикник» в тот трагический вечер 22 марта 2024 года и оказался в числе тех, кто получил тяжелые ранения.

    О суициде журналиста рассказал адвокат Даниэль Готье, подчеркнув, что не менее 100 человек, пострадавших от теракта, до сих пор проходят реабилитацию у психологов. По словам юриста, многим свидетелям трагедии требуется профессиональная помощь из-за пережитого ужаса, пишет ТАСС.

    Психолог, выступавшая на судебном заседании, сообщила, что у большинства потерпевших диагностировано тревожно-депрессивное расстройство. Однако, несмотря на это, по закону такое состояние не считается вредом здоровью, что вызывает вопросы относительно дальнейшей поддержки пострадавших.

    Напомним, нападение на «Крокус» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

    В четверг четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были приговорены к пожизненному сроку, вину всех обвиняемых суд признал в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск в Московской области планируется вынести в четверг, 12 марта. Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.

    12 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин сменил первого замглавы МВД

    Путин назначил Курносенко первым замглавы МВД России

    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал приказ об освобождении Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел и назначении на этот пост Андрея Курносенко.

    Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя главы МВД и назначил на этот пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства Андрея Курносенко. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В документе говорится: «Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Горовой начал службу в органах внутренних дел в 1982 году, работал в Красноярском крае, затем возглавил ГУ МВД по Ставропольскому краю. С июня 2011 года он занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.

    Курносенко работает в системе МВД с 1995 года. В разное время он занимал руководящие должности в Башкортостане, а с декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принял участие в итоговой коллегии МВД и назвал повышение раскрываемости приоритетом работы ведомства. Также глава государства отметил рост числа экстремистских преступлений в России.


