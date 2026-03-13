Молодежь предложила «Единой России» утвердить архитектурные стандарты городов

Tекст: Дарья Григоренко

Модератором встречи выступил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев, который подчеркнул: «Архитектура, названия улиц, культурные и исторические символы формируют отношение к своей стране не хуже учебников. Поэтому важно, чтобы у городской среды был понятный смысловой ориентир». Сомодератором стал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Молодёжь предложила целый ряд инициатив: от развития городской среды до участия в восстановлении Донбасса. Как модератор дискуссии, я увидел главное: молодые люди хотят быть причастными к жизни страны, видеть результат своих усилий. Задача «Единой России» – создавать условия, в которых это возможно. Именно такую логику мы закладываем в нашу обновлённую Народную программу», – подчеркнул Метелев.

Среди предложений молодёжи – внедрение единых принципов оформления городских пространств с учётом национальных символов и местной истории, легализация уличного искусства через создание специальных зон для художников, новый стандарт топонимики с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине. Также участники предложили развивать сеть молодёжных центров на базе муниципальной инфраструктуры с особыми условиями аренды для НКО и бизнеса.

Все инициативы основаны на предложениях более 250 молодых специалистов и активистов, участвовавших в стратегических сессиях в Севастополе, Донецке и Ростове-на-Дону. Важной темой стала подготовка кадров для строительной отрасли, а также идея возвращения престижа строительным профессиям через возрождение молодёжных строек и законодательное закрепление статуса «Молодёжная стройка» для разных регионов. Предлагалось также освободить студентов-участников таких строек от уплаты НДФЛ.

На круглом столе стартовал набор волонтёров для Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в волонтёрском корпусе могут россияне старше 14 лет, а сами инициативы направят в комиссию «Единой России» для включения в обновлённую Народную программу.