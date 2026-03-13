Израиль начал серию мощных ударов по правительственным объектам Тегерана

Армейская пресс-служба подтвердила начало боевой операции, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили: «Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране».
Ранее Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур, а Тегеран отвечает атаками на американские и израильские военные объекты.
Изначально союзники объясняли свои действия превентивными мерами и ядерной угрозой со стороны исламской республики. Однако сейчас стороны не скрывают намерений добиться смены действующей власти в Иране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные за минувшие сутки поразили более 200 целей в исламской республике.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о продолжении операции против Тегерана без ограничений по времени.