Иностранцы погибли при падении беспилотников в Омане

Жертвами падения беспилотника в промышленной зоне Омана стали два иностранца

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в провинции Сухар, где рухнули сразу два летательных аппарата, передает РИА «Новости». По данным местных служб безопасности, основной удар пришелся на территорию индустриального парка.

«Два беспилотника упали в провинции Сухар. Один из них упал в промышленной зоне Аль-Ауахи, в результате чего погибли два иностранца, есть также несколько раненых», – сообщает агентство.

Согласно поступившей информации, второй беспилотник рухнул на открытой местности. В этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оманские военные уничтожили два беспилотника в воздушном пространстве на юге страны.

Ранее международный аэропорт Абу-Даби сообщил о гибели человека из-за падения обломков.