Китай заявил о возможных мерах против расследования США по избыточным мощностям

Tекст: Дарья Григоренко

В министерстве коммерции КНР подчеркнули, что Пекин «будет внимательно следить за развитием ситуации и оставляет за собой право принять все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», передает РИА «Новости».

Китайские власти также отметили, что США не вправе в одностороннем порядке определять наличие у своих торговых партнеров так называемых избыточных производственных мощностей и вводить ограничительные меры. В ведомстве подчеркнули, что подобные расследования, проводимые по статье 301 Закона о торговле США, не дают Вашингтону юридических оснований для таких шагов.

Поводом для заявления министерства коммерции КНР стало сообщение торгового представителя США Джеймисона Грира о начале расследования против Китая, Европейского союза и еще 14 стран. США подозревают эти государства в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.

В пятницу в Минкоммерции сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит китайскую делегацию на торговых переговорах с представителями США, которые состоятся во Франции с 14 по 17 марта.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отверг идею совместного управления миром Китаем и США, подчеркнув значение многополярного мирового порядка.

