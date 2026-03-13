  • Новость часаAxios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Каллас заявила о планах США разделить Европу
    Герой России рассказал, как в одиночку держал оборону 68 дней
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    Канада решила расширить военное присутствие в Арктике
    13 марта 2026, 09:09 • Новости дня

    Глава комитета НАТО исключил участие альянса в операциях на Ближнем Востоке

    Глава комитета НАТО Драгоне исключил участие альянса в войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО не принимает участия в военных операциях на Ближнем Востоке, заявил глава военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Как заявил Драгоне в интервью итальянской газете La Repubblica, НАТО не принимает участия в военных операциях на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По его словам, НАТО не располагает такой же глубиной анализа ситуации, как США и Израиль.

    Драгоне подчеркнул, что ему сложно спрогнозировать продолжительность текущего конфликта, отметив: «Посмотрим, как США и Израиль оценят достигнутые на поле боя результаты. НАТО не участвует в военных операциях, и мы не обладаем такой же глубиной анализа конкретной ситуации, как они».

    Глава военного комитета добавил, что обеспечение безопасности в Ормузском проливе остается крайне сложной, но выполнимой задачей. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что альянс не планирует участвовать в военной операции США и Израиля против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО Ирана сбила американский истребитель F-15 над территорией Кувейта. Военные Ирана также уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.

    12 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» вспыхнул в главной прачечной, передает РИА «Новости». По сообщению Пятого флота США, возгорание не связано с боевыми действиями и было быстро ликвидировано. Представители флота подчеркнули: «Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали».

    В результате инцидента пострадали два матроса, однако их жизни ничего не угрожает, отмечают военные. Основная силовая установка корабля не получила повреждений, корабль продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.

    Напомним, в конце февраля издание The Wall Street Journal уже сообщало о другой нештатной ситуации на этом авианосце – тогда на судне произошел прорыв канализации. Причиной поломки стало засорение туалета на нижней палубе.

    «Джеральд Форд» признан самым крупным и дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции «Эпическая ярость».

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.


    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    12 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля

    Верховный лидер Ирана рассказал о потере жены и сестры при атаках

    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    @ Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом обращении новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи упомянул, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что потерял близких членов семьи в результате атак США и Израиля, передает РИА «Новости». В своем первом официальном обращении он подтвердил, что погиб его отец Али Хаменеи, а также сообщил о смерти супруги и сестры.

    Моджтаба Хаменеи отметил: «Помимо отца, мне не хватает моей дорогой и верной жены, на которую я возлагал свои надежды, и моей преданной сестры, посвятившей себя служению родителям». Эти слова были опубликованы пресс-службой нового лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    @ Senior Airman Landon Gunsauls/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    13 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака

    США потеряли самолет-заправщик при инциденте с другим самолетом в небе над Ираком

    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака
    @ Romeo Guzman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский военный самолет-заправщик KC-135 разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном, при этом второй самолет удалось посадить без происшествий, сообщили в Центральном Командовании ВС США (CENTCOM).

    Потеря американского самолета-заправщика KC-135 произошла в небе над западным Ираком, передает РИА «Новости». Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что инцидент случился в ходе операции против Ирана и не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.

    В заявлении командования говорится: «Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость», спасательная операция продолжается».

    По данным CENTCOM, в происшествии участвовали два самолета: один потерял управление и разбился, другой смог совершить безопасную посадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    Центральное командование США подтвердило, что Кувейт признал вину за инцидент с потерей самолетов из-за дружественного огня.

    Этот случай стал рекордным по числу уничтоженных американских F-15E Strike Eagle за один вылет в результате дружественного огня в современной авиации.


    12 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова: Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конфликт вокруг Ирана может привести к экологическим и радиологическим последствиям для всего Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    По словам Захаровой, «необходимо незамедлительно остановить военные действия, которые грозят катастрофой, в том числе, теперь уже мы видим, экологической и радиологической всему региону», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дипломатическое решение ситуации вокруг Ирана предпочтительным.

    В четверг зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что американские биологические исследования, позволяющие управлять эпидемиями, способны превратить сценарий популярной игры The Last of Us в пугающую реальность для человечества.

    13 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке

    Французский сержант погиб при атаке дрона на базу в Ираке

    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    При ударе беспилотника в районе иракского города Эрбиль погиб старший сержант из батальона альпийских стрелков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент республики Эмманюэль Макрон подтвердил потерю бойца, передает ТАСС.

    Глава государства написал в соцсети: «Старший сержант Арно Фрион из седьмого батальона альпийских стрелков погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке».

    Французский лидер также уточнил информацию о пострадавших сослуживцах погибшего. По его словам, в результате враждебных действий ранения получили еще несколько военных.

    Ранее портал Shafaq News информировал, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил. Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иракской провинции Умид Хошнав сообщил о ранении шести французских военных при ударе по базе в Эрбиле.

    Ранее Париж объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. Для защиты своих интересов Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle.

    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    12 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    В Иране рассказали о последствиях уничтожения энергосистемы страны

    Лариджани: Регион «погрузится во тьму» в случае уничтожения энергосистемы Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В своем заявлении он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности уничтожения иранской энергосистемы, передает ТАСС.

    «Если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставляет широкие возможности для выслеживания американских военнослужащих, спасающихся бегством», – написал Лариджани в соцсетях.

    Ранее ООН выразила обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана.

    12 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о невозможности публичных появлений нового лидера Ирана

    Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вынужден избегать публичности после убийства Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи его преемник и сын Моджтаба Хаменеи не может появляться на публике, передает РИА «Новости».

    «Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике», – сказал Нетаньяху.

    Он также добавил, что в ходе текущей войны Израиль еще готовит «много сюрпризов», однако отказался раскрывать детали дальнейших действий в отношении нового лидера Ирана и генерального секретаря движения «Хезболла».

    Ранее совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении заявил, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    МИД Ирана сообщил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    Индия запросила проход более 20 танкеров через Ормузский пролив

    Индия запросила у Ирана проход более 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийские власти начали переговоры с Ираном о получении разрешения на проход 20 танкеров с нефтью и СНГ через Ормузский пролив, пишут западные СМИ.

    Индия обратилась к Ирану с просьбой разрешить проход более 20 танкеров через Ормузский пролив, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Речь идет о судах, перевозящих нефть и сжиженный нефтяной газ (СНГ), что критически важно для индийской энергетики. Агентство отмечает, что ранее появлялись сообщения о якобы выданном разрешении для индийских судов, однако иранский чиновник в разговоре с Bloomberg заявил: «Подобное разрешение не выдавалось».

    Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил о возможности полного закрытия пролива для судоходства. Причиной стали военные действия Израиля и США против Ирана, что вызвало обеспокоенность среди экспортеров нефти и газа.

    5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи уточнил, что фактически пролив остается открытым, однако многие суда избегают пересечения стратегического маршрута из-за опасности ударов с обеих сторон.

    Через Ормузский пролив проходит до 20% мирового экспорта нефти, и любой сбой в судоходстве может привести к серьезным последствиям для глобальных рынков.

    Ранее в четверг Тегеран дал разрешение танкерам под флагом Индии осуществлять навигацию через Ормузский пролив. До этого Китайское грузовое судно Heilan Journey развило скорость 21,5 узла, чтобы покинуть опасную зону после удара по соседним танкерам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    12 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    В Иране задержали наемников США за подготовку беспорядков

    Разведка Ирана выявила в провинции Керман организаторов уличных беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы обезвредили группу злоумышленников, которые планировали организовать уличные протесты и дестабилизировать ситуацию в стране на фоне обострения конфликта.

    Управление разведки провинции Керман задержало шесть человек, подозреваемых в работе на иностранные государства. Задержанные намеревались спровоцировать массовые волнения, передает РИА «Новости».

    «Управление разведки провинции Керман выявило и задержало группу из шести наймитов, связанных с американо-сионистским врагом, искавшую возможность выйти на улицы для организации беспорядков», – говорится в официальном заявлении.

    По информации вещателя, эти лица ранее участвовали в январских протестных акциях. Также сообщается об аресте еще одного подозреваемого, который, по версии следствия, готовил террористический акт. Всего местные силовики выявили более 160 человек, действовавших против безопасности республики с момента эскалации конфликта.

    Напряженность в регионе сохраняется после обмена ударами между Тегераном и его противниками. Ранее США и Израиль атаковали объекты на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в ходе военной операции.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение новой волны ударов по военным целям на израильской территории.

    12 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива
    Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива
    @ FRANCK ROBICHON/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Токио не намерен отправлять корабли для разминирования Ормузского пролива, поскольку участие в операции во время конфликта может трактоваться как применение военной силы, заявила премьер-министр Санаэ Такаити.

    Такаити заявила, что Япония не собирается направлять тральщики для разминирования Ормузского пролива во время текущего конфликта, передает Bloomberg.

    По словам Такаити, пока идет война, участие Японии в разминировании может быть расценено как использование военной силы против другого государства, что противоречит конституции страны.

    Премьер-министр уточнила, что если война будет официально завершена, мины могут считаться заброшенными, и тогда их удаление не нарушит конституцию. Однако она отметила: «На практике чрезвычайно сложно предсказать, когда именно мины, изначально заложенные в ходе вооруженного нападения, станут считаться заброшенными».

    Такаити подчеркнула, что в свете этой неопределенности не предполагается использовать силы самообороны Японии для подготовки к разминированию вблизи Ормузского пролива. Она также сообщила о планах выпустить 80 млн баррелей нефти из стратегических резервов Японии на фоне решения Международного энергетического агентства выпустить 400 млн баррелей из мировых запасов.

    Премьер-министр отметила, что в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует углубить обсуждение мер по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Через Ормузский пролив за сутки прошли лишь два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

