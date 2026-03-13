США атаковали иранское судно у авианосца USS Abraham Lincoln

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные атаковали иранское судно, приблизившееся к авианосцу USS Abraham Lincoln, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент, по данным телеканала, произошел в начале недели вблизи местонахождения американского авианосца, который участвует в совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

Как сообщает CBS, по иранскому судну был открыт огонь из корабельной пушки, а также выпущены две ракеты с боевого вертолета. При этом конкретный корабль, открывший огонь, не называется, а информация о судьбе судна и его экипажа пока отсутствует.

Авианосец USS Abraham Lincoln в настоящий момент сопровождается двумя эсминцами – USS Spruance и USS Michael Murphy. Второй американский авианосец, USS Gerald R. Ford, размещён в Красном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Пентагон опроверг попадание иранских ракет по этому авианосцу. После ракетных атак Ирана авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан.