Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»

Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.
«Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.
Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.
Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.
Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.
Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.
Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».