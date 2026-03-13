  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников
    Достояние Суджи. Чем живут куряне через год после освобождения
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    13 марта 2026, 08:30 • Новости дня

    Саудовская Аравия сообщила об уничтожении дрона над дипломатическим кварталом

    Саудская ПВО сбила дрон, нацеленный на дипломатический квартал

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Саудовской Аравией силы ПВО перехватили и уничтожили вражеский беспилотник, направлявшийся к дипломатическому кварталу столицы.

    Инцидент с перехватом воздушной цели произошел в небе над королевством. Об этом говорится в официальном заявлении представителя оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Согласно тексту сообщения министерства в соцсети, «вражеский беспилотник был сбит при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее саудовские власти заявили о падении беспилотника на жилой квартал к северо-западу от Эр-Рияда.

    Министерство обороны королевства объявило о перехвате шести баллистических ракет и пяти беспилотников.

    12 марта 2026, 09:57 • Новости дня
    Кадыров осудил ответные удары Ирана

    Глава Чечни Кадыров осудил ответные удары Ирана

    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары Ирана по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения стран Персидского залива нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что США и Израиль совершили нападение на Иран в священный месяц Рамадан, спровоцировав ситуацию, в которой Иран был вынужден нанести ответные удары.

    По словам Кадырова, в ходе атаки были убиты Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 школьников и множество других мирных жителей.

    Он отметил, что военный ответ по американским базам можно объяснить с точки зрения тактики, однако удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и жертвы среди мирного населения недопустимы. Кадыров подчеркнул, что в результате действий пострадали граждане Бахрейна и ОАЭ.

    Глава Чечни поддержал позицию президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана, который заявил о необходимости защиты граждан своей страны после трагических событий. Кадыров отметил, что Эмираты всегда придерживались мирной политики и не имели военных претензий к соседям.

    Он также подчеркнул важность координации между странами Персидского залива и рассказал, что ранее настоял на расширении формата будущей встречи с участием представителей ОАЭ. Кадыров считает, что народы региона должны сохранять диалог для предотвращения вражды, которую пытаются посеять внешние силы.

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упомянули действия США и Израиля, а также не призвали эти страны остановить атаки против Ирана.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию. Российский дипломат отметил, что документ можно трактовать как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о военном положении в стране на фоне кризиса вокруг Ирана.

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность ситуацией вокруг Ирана и необходимостью прекращения атак по гражданской инфраструктуре.

    12 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» вспыхнул в главной прачечной, передает РИА «Новости». По сообщению Пятого флота США, возгорание не связано с боевыми действиями и было быстро ликвидировано. Представители флота подчеркнули: «Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали».

    В результате инцидента пострадали два матроса, однако их жизни ничего не угрожает, отмечают военные. Основная силовая установка корабля не получила повреждений, корабль продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.

    Напомним, в конце февраля издание The Wall Street Journal уже сообщало о другой нештатной ситуации на этом авианосце – тогда на судне произошел прорыв канализации. Причиной поломки стало засорение туалета на нижней палубе.

    «Джеральд Форд» признан самым крупным и дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции «Эпическая ярость».

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.


    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля

    Верховный лидер Ирана рассказал о потере жены и сестры при атаках

    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    @ Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом обращении новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи упомянул, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что потерял близких членов семьи в результате атак США и Израиля, передает РИА «Новости». В своем первом официальном обращении он подтвердил, что погиб его отец Али Хаменеи, а также сообщил о смерти супруги и сестры.

    Моджтаба Хаменеи отметил: «Помимо отца, мне не хватает моей дорогой и верной жены, на которую я возлагал свои надежды, и моей преданной сестры, посвятившей себя служению родителям». Эти слова были опубликованы пресс-службой нового лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    12 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов
    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов
    @ Katie Archibald/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов, причем эта сумма еще не окончательная, сообщает The New York Times.

    На закрытом брифинге представители Пентагона заявили конгрессменам, что расходы на войну с Ираном за первые шесть дней превысили 11,3 млрд долларов. Эта оценка не включает значительные затраты, связанные с наращиванием военной техники и персонала до начала ударов. В связи с этим законодатели ожидают, что окончательная сумма затрат за первую неделю существенно возрастет по мере уточнения данных, передает The New York Times.

    Ранее издание сообщало, что только на боеприпасы за первые два дня конфликта США потратили 5,6 млрд долларов, что превышает ранее публично раскрывавшиеся цифры. Центр стратегических и международных исследований оценивал затраты за первые 100 часов операции в 3,7 млрд долларов, то есть около 891,4 млн долларов в сутки.

    Для первых ударов использовались боеприпасы AGM-154, каждая из которых стоит от 578 тыс. до 836 тыс. долларов. ВМС США закупили 3 тыс. таких бомб почти 20 лет назад. Впоследствии военные заявили о переходе на более дешевые боеприпасы, такие как Joint Direct Attack Munition, где минимальная стоимость боеголовки составляет около 1 тыс. долларов, а комплект наведения – 38 тыс. долларов.

    Ряд республиканцев во главе с Митчем Макконнеллом призывают увеличить расходы на производство боеприпасов, однако часть их коллег и представители Демократической партии подвергают сомнению необходимость выделения дополнительного финансирования до получения более подробной информации о стратегии и целях операции.

    Американская администрация уже на текущей неделе намерена запросить у законодателей дополнительные средства на военные нужды в размере десятков миллиардов долларов.

    Между тем, военным США впервые приходится расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке и допустил пленение американских военных.

    12 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова: Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конфликт вокруг Ирана может привести к экологическим и радиологическим последствиям для всего Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    По словам Захаровой, «необходимо незамедлительно остановить военные действия, которые грозят катастрофой, в том числе, теперь уже мы видим, экологической и радиологической всему региону», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дипломатическое решение ситуации вокруг Ирана предпочтительным.

    В четверг зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что американские биологические исследования, позволяющие управлять эпидемиями, способны превратить сценарий популярной игры The Last of Us в пугающую реальность для человечества.

    13 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    США потеряли самолет-заправщик при инциденте с другим самолетом в небе над Ираком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский военный самолет-заправщик KC-135 разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном, при этом второй самолет удалось посадить без происшествий, сообщили в Центральном Командовании ВС США (CENTCOM).

    Потеря американского самолета-заправщика KC-135 произошла в небе над западным Ираком, передает РИА «Новости». Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что инцидент случился в ходе операции против Ирана и не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.

    В заявлении командования говорится: «Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость», спасательная операция продолжается».

    По данным CENTCOM, в происшествии участвовали два самолета: один потерял управление и разбился, другой смог совершить безопасную посадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    Центральное командование США подтвердило, что Кувейт признал вину за инцидент с потерей самолетов из-за дружественного огня.

    Этот случай стал рекордным по числу уничтоженных американских F-15E Strike Eagle за один вылет в результате дружественного огня в современной авиации.


    12 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил об ударе двумя ракетами Tomahawk по школе для девочек в Минабе
    МИД Ирана сообщил об ударе двумя ракетами Tomahawk по школе для девочек в Минабе
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Минаб школа для девочек была поражена двумя ракетами Tomahawk, в результате чего погибли около 170 человек, многие из них дети, сообщили в МИД Ирана.

    Иранское учебное заведение подверглось бомбардировке двумя крылатыми ракетами Tomahawk, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

    «Они использовали две ракеты Tomahawk. Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», – сказал он в беседе с журналистами газеты Corriere della Sera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек.

    Корпус стражей исламской революции назвал ответные пуски ракет по Израилю местью за смерть детей.

    12 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    США собрались организовать конвои в Ормузском проливе
    США собрались организовать конвои в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне новых атак Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе, обсуждается создание международной системы военной защиты судоходства, поскольку трафик нефти через регион почти остановлен, сообщает Axios.

    В последние дни все больше обсуждается необходимость создания системы военно-морской защиты судов в Ормузском проливе на фоне усиления атак со стороны иранских военных, сообщает Axios.

    По данным американского Центрального командования, иранские военные используют гражданские порты пролива для проведения операций, угрожающих судоходству и безопасности экипажей.

    В среду стало известно как минимум о пяти атакованных грузовых судах в регионе. Четыре моряка погибли после попадания двух ракет по буксиру под флагом ОАЭ, который на прошлой неделе помогал контейнеровозу к северу от Омана в районе пролива. По оценке Eurasia Group, движение через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового объема нефти, почти остановилось из-за угроз со стороны Ирана атаковать любые проходящие суда.

    Во вторник американские военные уничтожили 16 иранских судов, способных устанавливать морские мины, опасаясь подготовки их размещения в стратегическом проливе. Морской эксперт Кейс Бакенс отметил: «Военным Ирана довольно просто быстро отправить катера с бомбами и ракетами для атаки на суда, если они захотят это сделать». Он добавил, что сейчас около 20 тыс. моряков работают на судах в Персидском заливе, и их семьи серьезно обеспокоены, поскольку они оказались фактически в зоне боевых действий, где по ним могут открыть огонь.

    На фоне роста напряженности участники рынка и власти обсуждают возможность организации военного сопровождения торговых судов. Хотя ранее в аккаунте министра энергетики США Криса Райта появилось ложное сообщение об успешном сопровождении танкера американским флотом, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула: пока ни одно судно не было эскортировано, но президент Дональд Трамп «абсолютно готов применить эту меру, если возникнет такая необходимость».

    В совместной оценке 47 стран-участников Joint Maritime Information Center говорится, что заинтересованным сторонам морской отрасли «следует ожидать поступательного плана по обеспечению безопасного и защищенного движения судов», как только позволят условия. В Eurasia Group считают, что полноценная система эскорта заработает не раньше конца марта или даже начала апреля.

    В Министерстве энергетики США отмечают, что президент Трамп, Крис Райт и другие официальные лица внимательно следят за развитием ситуации и прорабатывают дополнительные варианты по обеспечению безопасности прохода через Ормузский пролив, включая возможное военное сопровождение танкеров.

    Сам Бакенс добавил, что даже при обещаниях эскорта он бы не стал проводить суда через пролив, пока не убедится в полной безопасности, отметив, что узость пролива позволяет легко установить морские мины рядом с берегом.

    Корпус стражей исламской революции запретил проход судов США и европейских стран через Ормузский пролив.

    Также КСИР заявил о готовности предоставить странам право прохода в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что минная блокада Ормузского пролива грозит затяжным мировым кризисом.

    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    12 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом

    Вице-премьер Испании Диас назвала Европу сиротой и заложницей США

    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жёсткую позицию в ответ на военные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что подобная слабость может усилить евроскептицизм и рост правых движений, сообщает Politico.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство Евросоюза за слабость в вопросе американо-израильского конфликта с Ираном, сообщает Politico. Политик выразила недовольство реакцией Европы на действия Вашингтона.

    «Европа – сирота в момент исторической важности. Блоку не хватает того лидерства, в котором он нуждается», – заявила Диас.

    По ее словам, Европа осталась «без опеки» в момент исторической важности и не проявляет необходимого лидерства. Диас подчеркнула, что Евросоюз должен стать самостоятельной политической, экономической и социальной силой с собственной внешней и оборонной политикой, не зависящей от решений президента США Дональда Трампа.

    Политик призвала Брюссель решительно выступить против «полностью нелегитимной» войны в Иране, которую США и Израиль начали в конце прошлого месяца. Она раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за промедление с осуждением атаки на Иран, заявив, что Европа обязана защищать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.

    Диас подчеркнула, что европейские граждане выступают против войны в Иране, а поддержка ЕС военной операции может усилить евроскептические настроения и рост популярности правых партий. Она также отметила, что позиция Испании по отказу поддержать военную операцию Вашингтона находит отклик у других европейских лидеров, в том числе у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    По словам Диас, президент США представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а нынешняя политика ЕС по отношению к Трампу является «рабской» и не обеспечивает уважения со стороны Вашингтона. Она заявила, что Испания не боится противостоять Трампу и не чувствует угрозы из-за возможного разрыва торговых связей.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в регионе.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Санчес заявил о рисках роста инфляции и замедления экономического роста в Европе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.

    12 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    В Иране рассказали о последствиях уничтожения энергосистемы страны

    Лариджани: Регион «погрузится во тьму» в случае уничтожения энергосистемы Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В своем заявлении он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности уничтожения иранской энергосистемы, передает ТАСС.

    «Если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставляет широкие возможности для выслеживания американских военнослужащих, спасающихся бегством», – написал Лариджани в соцсетях.

    Ранее ООН выразила обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана.

    12 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

    МИД Ирана: Верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо

    Tекст: Мария Иванова

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение, однако, по последним данным, его состояние остается стабильным и не вызывает серьезных опасений, заявили в МИД Ирана.

    Представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил, что преемник главы государства пострадал, но его здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

    «Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью», – заявил дипломат в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

    По словам чиновника, на высокий пост претендовали три или четыре человека. Несмотря на конкуренцию, большинство членов Совета экспертов проголосовали за кандидатуру Моджтабы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны.

    Американская пресса сообщала о получении политиком ранений в первый день атак США. В Тегеране официально опровергли слухи о возможных проблемах со здоровьем нового руководителя.

    12 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о невозможности публичных появлений нового лидера Ирана

    Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вынужден избегать публичности после убийства Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи его преемник и сын Моджтаба Хаменеи не может появляться на публике, передает РИА «Новости».

    «Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике», – сказал Нетаньяху.

    Он также добавил, что в ходе текущей войны Израиль еще готовит «много сюрпризов», однако отказался раскрывать детали дальнейших действий в отношении нового лидера Ирана и генерального секретаря движения «Хезболла».

    Ранее совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении заявил, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    МИД Ирана сообщил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

