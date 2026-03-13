Ученые: Землю накроют магнитные бури от корональной дыры

Рост скорости солнечного ветра и геомагнитных индексов ожидается в течение суток, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причиной возмущений стало формирование корональной дыры заметных размеров.
Источник нестабильности выглядит как гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса звезды. Это образование является долгоживущим и уже наблюдалось астрономами месяц назад во время прошлого солнечного оборота.
Модели показывают вероятность первых бурь класса G1-G2 уже сегодня ближе к полуночи. Если прогноз сбудется, высока вероятность появления полярных сияний, однако пока роста скорости ветра приборы не фиксируют.
Ранее астрономы ИКИ РАН предупредили о появлении новой корональной дыры на поверхности Солнца.
В конце прошлого года из-за воздействия крупной темной области специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2.