Два БПЛА рухнули на крупнейшее нефтяное месторождение Ирака

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», на крупнейшем нефтяном месторождении Маджнун в южной части Ирака упали два БПЛА, передает РИА «Новости». Источник в иракских органах безопасности сообщил, что инцидент произошел в провинции Басра, однако причина крушения беспилотников пока не установлена.

Месторождение Маджнун является одним из самых крупных в мире, его запасы оцениваются примерно в 38 млрд баррелей нефти. В октябре 2025 года власти Ирака заключили соглашение с компанией Exxon Mobil о разработке этого объекта.

Ранее добыча нефти в провинции Басра, где расположен Маджнун, значительно сократилась на фоне обострения ситуации в регионе – с 3,3 млн баррелей в сутки до 1,3 млн, писала газета As-Sabah со ссылкой на данные госкомпании Basra Oil Company.

Как писала газета ВЗГЛЯД, добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях.

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили дрон, направлявшийся к нефтяному месторождению Шайба у границы с ОАЭ.

«Хезболла» атаковала дронами нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе.