США потеряли самолет-заправщик при инциденте с другим самолетом в небе над Ираком

Tекст: Елизавета Шишкова

Потеря американского самолета-заправщика KC-135 произошла в небе над западным Ираком, передает РИА «Новости». Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что инцидент случился в ходе операции против Ирана и не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.

В заявлении командования говорится: «Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость», спасательная операция продолжается».

По данным CENTCOM, в происшествии участвовали два самолета: один потерял управление и разбился, другой смог совершить безопасную посадку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

Центральное командование США подтвердило, что Кувейт признал вину за инцидент с потерей самолетов из-за дружественного огня.

Этот случай стал рекордным по числу уничтоженных американских F-15E Strike Eagle за один вылет в результате дружественного огня в современной авиации.



