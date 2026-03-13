В НЦ «Россия» представили фильм о добровольце из Татарстана «Небес Пересвет»

Tекст: Елизавета Шишкова

Картина создана режиссером Олесей Шигиной. В числе гостей премьеры были представители культуры, науки, искусства, образования, общественных и молодежных организаций, участники боевых действий, волонтеры и студенты, передает ТАСС.

В центре сюжета – духовный путь молодого добровольца Айбулата Имматуллина. По мере развития истории герой меняет свой позывной с Беса на Пересвет, что, по словам авторов, символизирует его внутреннее изменение и отражает современные смыслы.

В художественной части фильма роли исполнили реальные люди, а не профессиональные актеры: скрипачка Мария Андреева, Виринея Шигина и командир штурмовой роты спецназа «Ахмат» Хизар Саламов.

Съемки фильма продолжались три года и проходили как на фронте, так и в тылу. В числе мест съемок – Татарстан, Тверь, Москва, Петербург, Чечня, Луганск, Запорожье, Белгород, Самара и Курск.

«Фильм Олеси Шигиной «Небес Пересвет» – это не просто хроника боевых действий, а самая настоящая притча. Притча о том, как мальчик, не познавший родительской любви, сумел открыть в себе это огромное чувство, которое охватило всех нас. Настолько сильное, что он отдал жизнь за ближнего своего», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Айбулат Имматуллин, в крещении Александр, погиб в возрасте 23 лет под Курском. Захарова напомнила, что он ушел из жизни примерно в том же возрасте, в котором Александр Невский произнес свои знаменитые слова: «Не в силе Бог, а в правде» – и своим подвигом воплотил их в жизнь.

После показа фильма заместитель командира по военно-политической работе подразделения «Ветераны» Ильдар Резяпов с позывным Политик вручил семье Айбулата Имматуллина посмертно орден Мужества, специально прибыв для этого с передовой.