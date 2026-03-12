Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе SAFE

Навроцкий отказался подписывать закон о военных кредитах ЕС SAFE

Tекст: Вера Басилая

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал участие страны в европейской программе военных кредитов SAFE, передает ТАСС. Решение президента было объявлено в прямом эфире национального канала TVP Info.

В своем обращении к гражданам Навроцкий заявил: «Я принял решение, что не подпишу закон, который позволит Польше получить кредит по программе SAFE».

Он также подчеркнул: «Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности».

По словам Навроцкого, подобный кредит станет финансовым бременем для будущих поколений граждан страны. Президент выразил опасения, что Брюссель может прекратить финансирование в случае несоблюдения навязываемых условий.

Навроцкий предложил альтернативу – финансировать развитие польского военно-промышленного комплекса за счет прибыли национального банка.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении 150 млрд евро в виде низкопроцентных кредитов для оборонных нужд стран ЕС, из которых Польша должна получить 43,7 млрд евро.

Окружение президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, увидев в ней отход от политики сотрудничества с Вашингтоном в пользу поддержки местных производителей.

В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

В Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.