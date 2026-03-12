  • Новость часаСША разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    Достояние Суджи. Чем живут куряне через год после освобождения
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    12 марта 2026, 21:32 • Новости дня

    В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    На северо-востоке Москвы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    Возгорание случилось на втором этаже, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.

    Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что по указанному адресу располагается гостиница.

    В ноябре в отеле Radisson Blu в центре столицы эвакуировали сотни постояльцев из-за возгорания.

    В октябре в Красноярском крае загорелся отель, пострадал человек.

    12 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале марта москвичи массово начали скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты. Рост спроса на эти товары связывают с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    Продажи раций, пейджеров, стационарных телефонов и бумажных карт в Москве резко выросли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. В период с шестого по десятое марта по сравнению с аналогичными датами февраля спрос на эти товары значительно увеличился. В компании объяснили это необходимостью оставаться на связи при возможных перебоях в мобильном интернете.

    По словам представителей Wildberries, оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%. Продажи стационарных телефонов также увеличились на четверть. При этом интерес к Wi-Fi роутерам остается стабильным: в 2025 году их закупали активнее – продажи выросли на 70% по сумме и на 60% по количеству, но в последние дни значительного роста не отмечено.

    Особое внимание москвичи стали уделять бумажным картам. Заказы на автодорожные карты увеличились в 2,7 раза, а складные карты стали покупать на 70% чаще. Карты самой Москвы приобрели на 20% больше покупателей по сравнению с февралем.

    В компании считают, что рост спроса на бумажные карты может быть связан с опасениями по поводу нестабильного доступа к интернету. При этом продажи карт России и мира, а также учебных карт либо не изменились, либо снизились, а настенные карты Москвы показали минимальный прирост – всего 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что временные перебои в работе мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева. Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах Москвы с вопросами безопасности. Песков отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города, и призвал ведомства обратить на это внимание.

    11 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Москве в результате падения наледи с крыши, сообщает СК.

    Трагедия произошла на Мясницкой улице, где, по сообщениям СМИ, на проходившую женщину с крыши здания упала глыба льда. Следственные органы столичного СК открыли уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СК в Telegram.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Каменка Воротынского района Нижегородской области мужчина погиб в результате падения снега и наледи с крыши. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи.

    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    11 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    В центре Москвы мужчина убил прохожего

    Полиция задержала мужчину после убийства приезжего ножом в центре Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате потасовки в Староконюшенном переулке в Москве зарезан приезжий мужчина, подозреваемый - уроженец Амурской области задержан и передан следователям, сообщили в главке МВД по столице.

    В центре Москвы в результате потасовки мужчина смертельно ранил прохожего ножом, сообщает ГУ МВД по Москве. Конфликт случился в Староконюшенном переулке. Там потерпевший находился вместе с двумя родственниками. В итогде произошел конфликт между ним и прохожим, который перерос в драку.

    По информации полиции, нападавший, 34-летний уроженец Амурской области, несколько раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. Пострадавший, 33-летний приезжий, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

    Как подчеркнули в ведомстве, «сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска и Росгвардии задержан подозреваемый». На месте происшествия был изъят нож, предположительно использованный в нападении.

    Задержанного мужчину и материалы дела передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве полиция арестовала 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве и ранении людей у метро «Сокол».

    До этого в столице молодой человек убил свою бывшую девушку и уехал за границу. А на юго-востоке Москвы полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве бывшей девушки после ссоры.


    10 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Пенсионер открыл стрельбу по водителю во дворе дома в Воскресенске

    Росгвардия в Воскресенске задержала ранившего водителя из пистолета пенсионера

    Tекст: Вера Басилая

    Во время дорожного конфликта во дворе на Пионерской улице в Воскресенске один из водителей открыл стрельбу, ранив 21-летнего мужчину, стрелявший был задержан.

    Сигнал о происшествии во дворе на улице Пионерской в Воскресенске поступил на пульт централизованной охраны, передает канал 360.

    Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ссора двух водителей переросла в стрельбу. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет.

    «Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», – рассказали в ведомстве.

    Пострадавшего мужчину в возрасте 21 года госпитализировали с травмами. Стрелком оказался 67-летний гражданин, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    В Москве агрессивный прохожий расстрелял автомобиль выезжавшего со двора местного жителя.

    На Ярославском шоссе правоохранители задержали участника конфликта со стрельбой.

    В подмосковном Чехове нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов из ружья во дворе дома.

    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в праздники

    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в мартовские праздники

    Tекст: Вера Басилая

    В период весенних праздников рестораны Москвы увеличили свои доходы в среднем на 20%, продемонстрировав лучшие финансовые результаты за все время работы, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

    Миронов заявил, что за период с шестого по восьмое марта франшизы «Мясо&Рыба» и «Чебурешная» показали самые большие выручки за всю историю существования заведений, передает АГН «Москва».

    «В среднем плюс 20% к прошлому году», – отметил Миронов.

    Он добавил, что аналогичный рост отмечен и в других ресторанах столицы. По информации эксперта, такая положительная динамика фиксируется у многих представителей отрасли.

    Ранее ресурс «Чек Индекс» зафиксировал увеличение среднего чека россиян в заведениях общепита на 13% с начала года.

    12 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

    Мэр Москвы Собянин пообещал завершить весеннюю уборку столицы к 1 мая

    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая
    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная весенняя уборка охватит столичные дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки и завершится к 1 мая при благоприятных погодных условиях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что весеннюю уборку и благоустройство столицы завершат к первому мая. По словам Сергея Собянина, в порядок приведут городские и дворовые территории, обновят детские и спортивные площадки, а также контейнерные зоны.

    Рабочие уберут мусор, восстановят газоны и цветники, отремонтируют малые архитектурные формы, промоют цоколи и фасады зданий. Также специалисты уделят внимание входным дверям, козырькам подъездов, подвалам и чердакам домов.

    В рамках работ планируется привести в порядок дорожно-транспортную инфраструктуру: отремонтируют и покрасят дорожные ограждения и остановки, начнут обновлять разметку, промоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады. Начнется также подготовка к запуску городских фонтанов.

    Кроме того, специалисты займутся объектами энергоснабжения и территориями городских организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. Пройдет промывка и покраска уличных фонарей, текущий ремонт и обслуживание коллекторов, вентиляционных шахт, трансформаторных подстанций, центральных тепловых и газорегуляторных пунктов, а также витрин магазинов.

    Собянин отметил, что все запланированные работы начнутся, как только позволит погода.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе всех городских служб над устранением последствий сильного снегопада.

    10 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Роскомнадзор перенаправил вопрос о мобильном интернете в Минцифры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице следует адресовать в Минцифры, заявили в Роскомнадзоре.

    Перебои с доступом к сети в городе начались в субботу, москвичи сообщили о плохой связи и нестабильном соединении в центре города, передает РИА «Новости».

    Журналисты попытались выяснить причины происходящего у профильного надзорного ведомства.

    «Эти вопросы следует направить в Минцифры», – прокомментировали ситуацию Роскомнадзоре.

    В прошлом году в отдельных районах Москвы также возникали проблемы с доступом к мобильному интернету

    10 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптик рассказала о наступающем апрельском тепле в Москве

    Синоптик Паршина: Апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    В течение недели столбики термометров в Москве поднимутся более чем на пять градусов выше климатической нормы, что характерно для первых апрельских дней, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на более чем пять градусов, передает РИА «Новости».

    Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая погода больше характерна для начала апреля, а не для конца февраля.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    10 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Историческое здание газеты «Известия» в Москве выставили на торги по аренде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Легендарный памятник конструктивизма на Пушкинской площади, в котором располагается издание «Известия», планируют сдать арендаторам на 10 лет под размещение офисов.

    Объект находится в федеральной собственности, а организатором торгов выступает комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России, передает ТАСС.

    Начальная стоимость договора сроком на 10 лет составляет 236 млн рублей. При этом минимальная цена одного квадратного метра установлена на уровне 26,4 тыс. рублей без учета НДС.

    Шаг аукциона определен в 11,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 27 марта, а сами торги состоятся 1 апреля. Победитель получит право сдавать площади в субаренду.

    Сейчас постройка 1927 года находится в ограниченно-работоспособном состоянии и требует полноценного ввода в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания, возведенного по проекту архитектора Григория Бархина, достигает 8,9 тыс. квадратных метров. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения.

    В 2024 году в здании «Известия холл» на Пушкинской площади произошел сильный пожар.

    В 2026 году РЖД выставили на продажу исторический комплекс Рижского вокзала за четыре миллиарда рублей.

    11 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    12 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Москва побила суточный температурный рекорд

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве температура воздуха днем достигла двенадцати градусов тепла, превысив прошлогодний максимум ровно на один градус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Москва побила очередной температурный рекорд, написал Леус в Telegram-канале. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на целый градус выше прежнего максимума, установленного ровно год назад.

    Леус подчеркнул: «Как и ожидалось, в столице сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год». Он также отметил, что окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие пятницу и воскресенье в Москве также возможны новые температурные рекорды. Специалисты отмечают, что март в столице продолжает удивлять аномально тёплой погодой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабная весенняя уборка охватит дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопление в домах могут начать отключать после пяти суток при температуре выше плюс восьми, а завершение отопительного сезона возможно уже с 19 по 24 апреля из-за потепления.

    11 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    В Москве произошло массовое ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы несколько машин попали в аварию, на участке образовалась серьезная пробка, сообщили в департаменте транспорта города.

    ДТП произошло у Проектируемого проезда № 7083, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что в аварии участвовали сразу несколько транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

    Ранее в марте на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием грузовика, водителя такси зажало в машине.

    До этого на Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовиков и трех легковых автомобилей.

    10 марта 2026, 06:04 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона ожидает переменная облачность и существенное повышение дневной температуры воздуха без осадков, такие данные привели в Гидрометцентре.

    Во вторник в столице установится переменная облачность, осадков преимущественно не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в городе поднимутся до отметок от 5 до 7 градусов тепла.

    Ветер прогнозируется западный, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне около 752 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду температура в мегаполисе может снизиться до нуля градусов.

    По области воздух прогреется до 3–8 градусов. Однако в ночь на субботу в Подмосковье похолодает до минус 2, на дорогах местами образуется гололедица.

    До этого сообщалось, что в Москве и области в скором времени установится теплая сухая погода.

    12 марта 2026, 05:44 • Новости дня
    Назван возможный срок отключения отопления в Москве

    Синоптик Тишковец: Отопление в Москве могут начать отключать ранее 19 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

    «Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

    Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.

    11 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Кремлевский дворец призвал заранее готовить билеты из-за перебоев связи

    Кремлевский дворец предупредил о перебоях связи и рекомендовал скачать билеты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посетителям мероприятий в Государственном Кремлевском дворце предложили заранее распечатать или скачать билеты из-за возможных перебоев со связью в центре Москвы.

    Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой заранее подготовить билеты. Представители дворца, в официальном Telegram-канале отметили: «Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие».

    В учреждении уточнили, что билеты необходимо предъявлять дважды: при входе на территорию Кремля и непосредственно перед входом в зрительный зал. Такая мера вводится для того, чтобы избежать задержек и недоразумений на входе, если электронные системы проверки билетов окажутся недоступны из-за перебоев со связью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что временные проблемы с работой мобильной сети в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    Он также отметил, что перебои связи должны стать предметом работы для профильных ведомств, особенно в части предпринимателей.

    Напомним, перебои с доступом к мобильной сети в Москве начались в субботу, горожане сообщали о плохой связи и нестабильном соединении в центре столицы.


