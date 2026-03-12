В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

Возгорание случилось на втором этаже, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.
Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, пострадавших нет.
Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что по указанному адресу располагается гостиница.
В ноябре в отеле Radisson Blu в центре столицы эвакуировали сотни постояльцев из-за возгорания.
В октябре в Красноярском крае загорелся отель, пострадал человек.