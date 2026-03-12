Петербург вошел в пилотный проект по поддержке подростков групп риска

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе поездки она встретилась с губернатором Александром Бегловым, пообщалась с подростками в торговом центре вместе со специалистами уличной службы, а также провела личный прием граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Львова-Белова рассказала, что одной из ключевых тем встречи с главой региона стала работа с подростками, состоящими на различных формах учета. «Договорились с Александром Дмитриевичем, что Санкт-Петербург станет одним из 10 пилотных регионов проекта по работе с подростками групп риска, который мы назвали «Переправа». Будем развивать профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних», – заявила она.

По ее словам, проект «Переправа» реализуют совместно с Министерством просвещения, Федеральным центром развития программ социализации подростков и региональными органами власти. В Петербурге уже действует Городской центр социальных программ «КОНТАКТ» и Центр святителя Василия Великого, что, по мнению омбудсмена, будет способствовать успешной реализации инициативы.

«Проект «Переправа» призван помогать не только подросткам, но и их семьям», – отметила Львова-Белова. Особое внимание планируется уделить вопросам цифровой безопасности, развитию подростковых центров, уличных служб, дневных центров для детей с инвалидностью, родительских клубов, трудоустройству и профориентации подростков, а также подготовке специалистов.

В рамках визита омбудсмен вместе с руководителем Федерального подросткового центра Алексеем Петровым и представителями городского центра «КОНТАКТ» участвовала в рейде уличной социальной службы и пообщалась с подростками в одном из торговых центров. Львова-Белова подчеркнула, что главная цель проекта – развивать практики ранней профилактики, чтобы своевременно оказывать поддержку подросткам и их семьям.

Помимо этого, Львова-Белова посетила Кризисный центр помощи женщинам «Маленькая мама», где встретилась с семьями и провела личный прием. Она отметила, что необходимо создать в каждом регионе эффективную систему поддержки семей в кризисе, чтобы помощь была доступна вовремя.

В четверг прошла совместная встреча представителей аппарата детского омбудсмена, руководителей профильных ведомств и учреждений, органов опеки, на которой обсуждались рекомендации Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. В числе ключевых предложений – создание единой модели управления профилактикой, формирование регионального консилиума по вопросам помещения детей в учреждения и повышение информированности родителей и специалистов о доступных мерах поддержки.