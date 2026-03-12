МИД Испании заявил об отсутствии страха перед угрозами Трампа о разрыве торговли

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство страны не опасается возможного разрыва торговых связей с США, передает ТАСС.
В интервью телеканалу TVE глава МИД подчеркнул: «У нас сложились взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами». Он напомнил, что американские военные базы в Испании предоставляются бесплатно и находятся под испанским суверенитетом, хотя используются совместно.
Дипломат отметил, что Испания «ничего не боится», и назвал идею разрыва отношений «миром абсолютного хаоса и беспорядка». Альбарес подчеркнул, что страна является «свободной и суверенной, принимающей решения на суверенной основе».
Напомним, что напряженность между Испанией и США усилилась после военных действий Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, которым Мадрид изначально выразил несогласие. Впоследствии Испания отказалась разрешить использование американских баз на своей территории для операций против Ирана.
3 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать все торговые отношения с Испанией, сославшись на отказ Мадрида увеличить военные расходы до 5% ВВП и подчеркнув возможность использования баз вопреки позиции испанских властей.
Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.
До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.