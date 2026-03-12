США заявили о стратегической дилемме НАТО из-за российских войск

Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.