  • Новость часаНа авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Иванишвили потерял звание богатейшего грузина
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня

    США заявили о стратегической дилемме НАТО из-за российских войск

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    @ EPA/STR/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    Комментарии (12)
    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    Комментарии (11)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    Комментарии (4)
    11 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    Комментарии (15)
    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    США отказались снимать санкции с российской нефти

    США отказались отменять санкции против российской нефти

    США отказались снимать санкции с российской нефти
    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (20)
    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России

    США объявили о намерении полностью прекратить импорт урана из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана, не уточнив сроки.

    Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN отметил, что США смогут отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран – как и Европа, и большая часть остального мира». Однако точные сроки прекращения импорта урана из России Райт не назвал.

    В начале января министерство энергетики США объявило о планах инвестировать 2,7 млрд долларов в развитие собственных мощностей по обогащению урана в течение ближайших десяти лет. Это должно позволить сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

    Напомним, в 2024 году власти России ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения допускаются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение связано с ответными мерами на американские ограничения и было принято по указанию президента России Владимира Путина.

    Ранее в четверг Райт заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с российской нефти. Между тем в сентябре 2025 года тот же Райт отмечал, что США не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американского министерства энергетики, доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди всех поставщиков.


    Комментарии (11)
    11 марта 2026, 23:53 • Новости дня
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН не принял проект резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией, сообщают информационные агентства.

    В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку, передает РИА «Новости».

    В документе, подготовленном Россией, содержался призыв ко «всем сторонам» немедленно прекратить военные действия как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Также проект осуждал любые атаки на гражданских лиц и рекомендовал участникам конфликта вернуться к дипломатическим методам урегулирования ситуации.

    В тексте документа отсутствовали конкретные упоминания каких-либо стран. Кроме того, российский проект подчеркивал важность обеспечения безопасности всех государств как в регионе, так и за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (5)
    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Захарова осудила рассуждения экс-премьера Швеции о ядерном ударе по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    Комментарии (5)
    12 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава полиции безопасности Финляндии (Supo) Юха Мартелиус признал, что Россия не стоит за повреждением кабелей в Балтийском море.

    Мартелиус заявил, что Россия не причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    По его словам, спецслужба не обнаружила признаков преднамеренных действий со стороны российского государства в этих инцидентах.

    Мартелиус отметил, что аналогичного мнения придерживаются и другие европейские разведывательные структуры. Он подчеркнул: «Насколько нам известно, за этим не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства». По его словам, существует множество факторов, указывающих на отсутствие у России мотивов для подобных действий против подводной инфраструктуры в регионе.

    Ранее власти Финляндии и скандинавских стран неоднократно пытались выявить «российский след» в повреждениях кабелей. Как отмечал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о причастности России используется как повод для усиления присутствия НАТО в регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Шведские прокуроры закрыли расследование по повреждению кабеля, не найдя доказательств диверсии. Западные страны разрушили миф о «российской диверсии» в Балтийском море.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 01:42 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф подтвердили встречу во Флориде
    Дмитриев и Уиткофф подтвердили встречу во Флориде
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подтвердили, что провели встречу во Флориде.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) поблагодарил Уиткоффа, а также зятя президента США Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума «за продуктивную встречу».

    Уиткофф в X сообщил, что участники переговоров «обсудили ряд тем и договорились поддерживать связь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о встрече сообщало Reuters. В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США. Он назвал ту встречу конструктивной.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Дмитриев: США начинают осознавать ключевую роль нефти и газа России

    Дмитриев: США осознали ключевую роль энергоресурсов России для мировой экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Дмитриев в своем Telegram-канале многие государства, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики.

    По словам Дмитриева, санкции против России показали свою неэффективность и деструктивность для рынка энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергетическая политика Москвы напрямую влияет на стабильность цен и обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне.

    Дмитриев также добавил, что попытки ограничить российский экспорт энергоносителей негативно сказываются не только на России, но и на общем балансе мирового рынка.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России ради сдерживания мировых цен.

    Ранее Дмитриев отметил усиление геополитического веса Москвы на фоне стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Reuters: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде
    Reuters: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл во Флориду, где проводит переговоры с представителями администрации США, пишет Reuters.

    Как отмечает Reuters со ссылкой на свои источники, встреча проходит в рамках российско-американской рабочей группы по вопросам экономики, передает ТАСС.

    В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США. Он назвал эту встречу конструктивной.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Комплекс «Елка» внедрили для защиты ключевых объектов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший московский переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка», оснащенный ИИ, внедряется в систему защиты критически важных объектов России, сообщил официальный представитель компании-производителя.

    Новейший переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка» с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов России, передает ТАСС. Как сообщили в компании-производителе, «Елка» дополняет существующую противовоздушную оборону, повышая эффективность отражения воздушных угроз и не заменяя уже действующие системы. В данный момент комплекс применяется в приграничных районах и зоне спецоперации на Украине, а также проходит тестирование для защиты других инфраструктурных объектов.

    По словам источника агентства, комплекс также используется для дополнительной защиты энергетических, транспортных объектов, административных центров и стратегических военных объектов. В компании отметили, что простота применения позволяет быстро интегрировать «Елку» в систему обороны критических объектов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для инфраструктуры.

    Комплекс «Елка» не оснащён боевой частью и поражает цели исключительно кинетическим ударом. Он рассчитан на широкий спектр целей: от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса изделия составляет 1,3 кг, максимальная скорость полета – до 230 километров в час, а дальность захвата и поражения – до 3 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания. Госкорпорация Ростех пообещала представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с беспилотниками.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    Захарова: Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    Директора музея геноцида армян уволили за подарок книги о Карабахе Вэнсу
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле