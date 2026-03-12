Иранская армия пригрозила скорым уничтожением Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Армия Ирана выступила с заявлением о скором уничтожении Израиля, передает ТАСС. В тексте, опубликованном агентством Fars, подчеркивается: «Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко».

Заявление приурочено к Международному дню Иерусалима, который отмечается по инициативе Ирана с 1979 года.

День Аль-Кудс проводится ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамадан и направлен на поддержку борьбы палестинцев за свои права. Иран традиционно использует этот день для выражения солидарности с палестинским народом и критики политики Израиля.

Заявление иранской армии прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающихся обсуждений статуса палестинских территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации и заявил о намерении Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля. Совбез ООН отклонил проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.