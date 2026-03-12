  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня

    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Захарова осудила рассуждения экс-премьера Швеции о ядерном ударе по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы 'разбомбят в пух и прах'? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза прежде, чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    @ EPA/STR/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    12 марта 2026, 03:31 • Новости дня
    США начали расследования против Китая и ЕС

    Торговый представитель США Грир начал расследования против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    12 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава полиции безопасности Финляндии (Supo) Юха Мартелиус признал, что Россия не стоит за повреждением кабелей в Балтийском море.

    Мартелиус заявил, что Россия не причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    По его словам, спецслужба не обнаружила признаков преднамеренных действий со стороны российского государства в этих инцидентах.

    Мартелиус отметил, что аналогичного мнения придерживаются и другие европейские разведывательные структуры. Он подчеркнул: «Насколько нам известно, за этим не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства». По его словам, существует множество факторов, указывающих на отсутствие у России мотивов для подобных действий против подводной инфраструктуры в регионе.

    Ранее власти Финляндии и скандинавских стран неоднократно пытались выявить «российский след» в повреждениях кабелей. Как отмечал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о причастности России используется как повод для усиления присутствия НАТО в регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Шведские прокуроры закрыли расследование по повреждению кабеля, не найдя доказательств диверсии. Западные страны разрушили миф о «российской диверсии» в Балтийском море.

    12 марта 2026, 05:00 • Новости дня
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Европейской комиссии стала «убийцей экономики», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и помощник президента России Кирилл Дмитриев.

    «Урсула, «убийца экономики», – указал Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Дмитриев обвинял Урсулу фон дер Ляйен в деиндустриализации и упадке Евросоюза. Спецпредставитель президента России призывал главу ЕК к отставке из-за неудачи с экспроприацией активов России.

    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    12 марта 2026, 06:30 • Новости дня
    Глава Rheinmetall Паппергер указал на превосходство российского ВПК над западным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский военно-промышленный комплекс кратно превосходит западных конкурентов по числу сотрудников, заявил руководитель немецкого военного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер указал на необходимость подготовки к конфликту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пишет Neue Zurcher Zeitung.

    Он обратил внимание, что в российской оборонной сфере заняты 6,8 млн человек.

    В концерне Rheinmetall работают только 40 тыс. сотрудников, а в американской Lockheed Martin – 120 тыс. человек. По оценке главы концерна, Москва вкладывает в военную мощь 240 млрд евро по паритету покупательной способности.

    Паппергер добавил, что Россия получает природные ресурсы «практически бесплатно».

    «Зачем [президент России Владимир] Путин это делает? Мы не знаем. Вероятно, он не хочет просто хранить эти материалы на складе. Мы в Европе должны быть достаточно сильны, чтобы Путин трижды подумал, прежде чем начать нападение», – подвел итог глава военного концерна.

    Также Паппергер сообщал, что ЕС испытывает острую потребность в артиллерийских снарядах, их запасы при масштабном конфликте иссякнут в считанные дни.

    12 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Комплекс «Елка» внедрили для защиты ключевых объектов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший московский переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка», оснащенный ИИ, внедряется в систему защиты критически важных объектов России, сообщил официальный представитель компании-производителя.

    Новейший переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка» с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов России, передает ТАСС. Как сообщили в компании-производителе, «Елка» дополняет существующую противовоздушную оборону, повышая эффективность отражения воздушных угроз и не заменяя уже действующие системы. В данный момент комплекс применяется в приграничных районах и зоне спецоперации на Украине, а также проходит тестирование для защиты других инфраструктурных объектов.

    По словам источника агентства, комплекс также используется для дополнительной защиты энергетических, транспортных объектов, административных центров и стратегических военных объектов. В компании отметили, что простота применения позволяет быстро интегрировать «Елку» в систему обороны критических объектов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для инфраструктуры.

    Комплекс «Елка» не оснащён боевой частью и поражает цели исключительно кинетическим ударом. Он рассчитан на широкий спектр целей: от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса изделия составляет 1,3 кг, максимальная скорость полета – до 230 километров в час, а дальность захвата и поражения – до 3 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания. Госкорпорация Ростех пообещала представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с беспилотниками.

    12 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    В Евросоюзе спрогнозировали скачок инфляции из-за конфликта с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экономика Евросоюза столкнется с инфляцией выше 3%, если нефть подорожает до 100 долларов за баррель на фоне ближневосточного кризиса, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    Экономический рост в 2026 году может замедлиться, при негативном сценарии показатель окажется на 0,4 процентного пункта ниже прогнозируемых 1,4%, заявил еврокомиссар, пишет Bloomberg.

    Риск реализуется, если нефть марки Brent закрепится у отметки 100 долларов за баррель, а газ будет стоить 75 евро за мегаватт-час. Это разгонит инфляцию на один процентный пункт выше ожидаемых 2,1%.

    «Влияние на европейскую экономику будет зависеть от продолжительности, масштаба и интенсивности конфликта», – подчеркнул Домбровскис. Он добавил, что постоянные удары по энергетической инфраструктуре грозят мировому хозяйству стагфляционным шоком.

    Скачок цен может вынудить Европейский центробанк вновь повысить ставки, хотя на ближайшем заседании изменений не ожидается. Для стабилизации рынка Международное энергетическое агентство согласилось высвободить из резервов рекордные 400 млн баррелей нефти.

    Напомним, стоимость нефти марки Brent на фоне геополитической напряженности превысила 100 долларов за баррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергоносители в 3 млрд евро. Премьер Испании Педро Санчес предупредил о серьезных рисках для экономики Европы в случае эскалации конфликта.

    12 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к Маску

    Мировые армии ускорили создание аналогов Starlink из-за риска отключения

    Tекст: Мария Иванова

    Военные ведомства ведущих стран спешно разворачивают собственные спутниковые группировки после того, как Starlink уже ограничил доступ войскам на поле боя.

    Глобальная нестабильность заставляет государства искать технологический суверенитет, поскольку использование иностранных сервисов для координации войск считается слишком рискованным, пишет New Scientist. Особенно остро проблема стоит из-за непредсказуемости владельца компании Илона Маска.

    Евросоюз создает систему IRIS из 300 спутников, начало работы которой намечено на 2030 год. Китай разрабатывает сеть Guowang на 13 тыс. аппаратов, а Россия занимается реализацией проекта «Сфера». Британия также сохранила долю в провайдере Eutelsat OneWeb ради доступа к критически важным технологиям.

    Профессор Университета Суррея Барри Эванс отметил: «У вас есть правительства, полагающиеся на одного человека, и это одна из вещей, которая беспокоит Европу». Эксперт добавил, что предприниматель способен отключать связь в различных регионах по своему усмотрению.

    Современные боевые действия требуют передачи огромных объемов данных для разведки и управления беспилотниками. В отличие от радиостанций, сигналы Starlink сложнее заглушить, а терминалы дешевы и могут использоваться малыми подразделениями. Однако создание собственных аналогов требует колоссальных затрат и времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс допустил присоединение Украины и Британии к защищенной европейской сети IRIS2.

    Сообщалось, что Украина пытается создать альтернативную систему связи на случай отключения американских терминалов.

