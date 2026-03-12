Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты

Tекст: Ольга Иванова

Продажи раций, пейджеров, стационарных телефонов и бумажных карт в Москве резко выросли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. В период с шестого по десятое марта по сравнению с аналогичными датами февраля спрос на эти товары значительно увеличился. В компании объяснили это необходимостью оставаться на связи при возможных перебоях в мобильном интернете.

По словам представителей Wildberries, оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%. Продажи стационарных телефонов также увеличились на четверть. При этом интерес к Wi-Fi роутерам остается стабильным: в 2025 году их закупали активнее – продажи выросли на 70% по сумме и на 60% по количеству, но в последние дни значительного роста не отмечено.

Особое внимание москвичи стали уделять бумажным картам. Заказы на автодорожные карты увеличились в 2,7 раза, а складные карты стали покупать на 70% чаще. Карты самой Москвы приобрели на 20% больше покупателей по сравнению с февралем.

В компании считают, что рост спроса на бумажные карты может быть связан с опасениями по поводу нестабильного доступа к интернету. При этом продажи карт России и мира, а также учебных карт либо не изменились, либо снизились, а настенные карты Москвы показали минимальный прирост – всего 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что временные перебои в работе мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева. Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах Москвы с вопросами безопасности. Песков отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города, и призвал ведомства обратить на это внимание.