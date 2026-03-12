Слуцкий предложил создать для женщин сеть бесплатных кризисных консультационных центров

Tекст: Валерия Городецкая

К обсуждению были привлечены депутаты, сенаторы, предпринимательницы, представители юридических и экономических кругов, Русской православной церкви, а также матери и жены участников спецоперации на Украине, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Слуцкий акцентировал внимание на том, что сегодня женщин призывают «только рожать и работать, не объясняя и не создавая для этого условия». Он отметил, что подход, при котором женщины выступают лишь средством преодоления демографического кризиса, является «позорным». По его словам, россиянки сталкиваются с последствиями коммунизма и девяностых годов, когда их рассматривали в первую очередь как рабочую силу и инструмент повышения рождаемости без достаточной поддержки.

В ходе заседания Слуцкий предложил создать сеть бесплатных региональных кризисных консультационных центров с доступом к юристам, психологам и карьерным специалистам. Он подчеркнул необходимость таких центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подчеркнув важность помощи в поиске работы и юридической поддержке.

Особое внимание было уделено предпринимательницам – Слуцкий предложил освободить малый и средний бизнес в традиционно женских сферах, таких как индустрия красоты и парикмахерские услуги, от уплаты НДС. Кроме того, прозвучали инициативы о введении кредитного моратория для мам в декрете, снятии бюрократических препятствий для получения пособий и запрете списания последних средств со счетов матерей судебными приставами.

Программа заседания была структурирована по четырем блокам: экономическому, социальному, правовому и блоку лучших региональных практик. В них обсуждались вопросы трудовой дискриминации, повышения квалификации мам в декрете, реформирования системы пособий, обеспечения жильем молодых семей, повышения доступности ЭКО и обмена успешными региональными кейсами поддержки женщин.