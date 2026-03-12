Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации

Tекст: Ольга Иванова

Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.