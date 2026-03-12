  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня

    США отказались снимать санкции с российской нефти
    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    12 марта 2026, 08:26 • Новости дня
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры

    Нефть подорожала на 9% из-за атак на танкеры у берегов Ирака

    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость углеводородов резко выросла на фоне сообщений о нападении на грузовые суда в акватории ближневосточного государства и приостановке работы местных портов.

    Майские фьючерсы на марку Brent подскочили до 100,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Котировки сорта WTI также показали уверенный рост, достигнув отметки 94,91 доллара. Рынки остро реагируют на обострение геополитической обстановки.

    Резкий скачок котировок спровоцировала информация о временном закрытии нефтяных терминалов Ирака. Это решение власти приняли после нападения на два танкера вблизи порта Басра. Инвесторы опасаются серьезных перебоев в поставках сырья.

    Для стабилизации ситуации члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 млн баррелей из резервов. Однако аналитики сомневаются в долгосрочной эффективности экстренных мер поддержки рынка.

    «Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением», – считает стратег Moomoo ANZ Тина Тенг. По ее мнению, остановка добычи на Ближнем Востоке грозит дефицитом предложения.

    Напряженность в регионе сохраняется из-за обмена ударами между Ираном, Израилем и США. Судоходство через Ормузский пролив, где проходит 20% мировой нефти, значительно сократилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после серии атак на танкеры.

    Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    11 марта 2026, 23:53 • Новости дня
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН не принял проект резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией, сообщают информационные агентства.

    В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку, передает РИА «Новости».

    В документе, подготовленном Россией, содержался призыв ко «всем сторонам» немедленно прекратить военные действия как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Также проект осуждал любые атаки на гражданских лиц и рекомендовал участникам конфликта вернуться к дипломатическим методам урегулирования ситуации.

    В тексте документа отсутствовали конкретные упоминания каких-либо стран. Кроме того, российский проект подчеркивал важность обеспечения безопасности всех государств как в регионе, так и за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    12 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    @ IMAGO/BREUEL-BILD/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в истории страны из числа крупнейших экономик мира договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти, чтобы сдержать рост цен из-за войны в Иране.

    Беспрецедентное решение о высвобождении 400 млн баррелей нефти из мировых резервов приняли крупнейшие экономики мира на фоне роста цен и угрозы перебоев поставок из-за вооруженного конфликта в Иране, сообщает Politico.

    Это крупнейшее в истории Агентства международной энергетики (АIE) использование стратегических запасов – более чем в два раза больше, чем после начала спецоперации на Украине в 2022 году, когда было разблокировано 182 млн баррелей.

    Соглашение одобрили 32 страны – члены АIE, включая США, Японию, Германию, Британию и Францию. Глава агентства Фатих Бироль заявил: «Ситуация на нефтяном рынке беспрецедентна, и поэтому я очень рад, что страны-члены АIE отреагировали столь масштабной коллективной экстренной мерой». Нефть будет поступать на рынок по мере необходимости с учетом особенностей каждой страны, уточнили в АIE.

    Ранее поддержку инициативе высказали страны G7: по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, G7 обеспечит 70% всего объема разблокированных резервов. Макрон подчеркнул: «Мы посылаем рынку сигнал, чтобы цены пошли вниз», и призвал страны G7 рассмотреть все возможные шаги для увеличения мировой добычи. Сразу после анонса встречи лидеров G7, стоимость барреля нефти упала с более чем 100 до около 90 долларов.

    Одним из триггеров для решения стала блокировка Ираном пролива Ормуз, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью, и удары по инфраструктуре стран Персидского залива в ответ на американско-израильские действия. США, Япония и Южная Корея были главными сторонниками экстренного высвобождения резервов, а страны Европы изначально проявляли осторожность, но в итоге поддержали решение.

    Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен приветствовал единство и анонсировал координационное совещание европейских стран по вопросам нефти. Как отмечают представители ЕС, остается вопрос оперативного восполнения стратегических запасов к зиме, если ситуация с Ормузом затянется. Британия, в частности, уже заявила о выделении 13,5 млн баррелей из своих 76,6 млн баррелей запасов, подчеркнув, что страна располагает надежными и диверсифицированными источниками энергии и продолжит сотрудничество с союзниками для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI выросла на фоне нестабильности на мировых рынках. Япония приняла решение распечатать стратегические запасы нефти для стабилизации внутреннего рынка. Германия начала использовать нефтяные резервы из-за осложнения ситуации вокруг Ирана.

    12 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана, не уточнив сроки.

    Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN отметил, что США смогут отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран – как и Европа, и большая часть остального мира». Однако точные сроки прекращения импорта урана из России Райт не назвал.

    В начале января министерство энергетики США объявило о планах инвестировать 2,7 млрд долларов в развитие собственных мощностей по обогащению урана в течение ближайших десяти лет. Это должно позволить сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

    Напомним, в 2024 году власти России ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения допускаются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение связано с ответными мерами на американские ограничения и было принято по указанию президента России Владимира Путина.

    Ранее в четверг Райт заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с российской нефти. Между тем в сентябре 2025 года тот же Райт отмечал, что США не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американского министерства энергетики, доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди всех поставщиков.


    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    12 марта 2026, 01:42 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подтвердили, что провели встречу во Флориде.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) поблагодарил Уиткоффа, а также зятя президента США Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума «за продуктивную встречу».

    Уиткофф в X сообщил, что участники переговоров «обсудили ряд тем и договорились поддерживать связь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о встрече сообщало Reuters. В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США. Он назвал ту встречу конструктивной.

    12 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    @ Adrees Latif/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа изменила свою позицию и поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, изначально утром министр энергетики США Крис Райт заявил коллегам из G7, что такое вмешательство преждевременно, так как цены на нефть недавно опустились ниже 90 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Однако уже спустя два часа Вашингтон изменил курс и начал убеждать союзников поддержать идею масштабного выброса нефти. Высокопоставленный чиновник администрации отметил: «Разворот на 180 градусов произошел после того, как Трамп самолично изменил свое решение».

    Советники убедили президента, что вмешательство необходимо для сдерживания сильной волатильности цен на фоне конфликта с Ираном. После этого Трамп поручил министру энергетики продвигать инициативу высвобождения нефти на международном уровне. В результате 32 страны Международного энергетического агентства согласились на рекордный выброс стратегических запасов – около 400 млн баррелей, что более чем вдвое превышает прежние такие операции.

    Как уточняет WSJ, решение принималось в ускоренном порядке – без стандартного 48-часового обсуждения. В Белом доме необходимость этого шага объяснили рисками длительного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около одной пятой мировой торговли нефтью.

    В четверг США сообщили о планах поставить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть.

    Руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    12 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Дмитриев в своем Telegram-канале многие государства, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики.

    По словам Дмитриева, санкции против России показали свою неэффективность и деструктивность для рынка энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергетическая политика Москвы напрямую влияет на стабильность цен и обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне.

    Дмитриев также добавил, что попытки ограничить российский экспорт энергоносителей негативно сказываются не только на России, но и на общем балансе мирового рынка.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России ради сдерживания мировых цен.

    Ранее Дмитриев отметил усиление геополитического веса Москвы на фоне стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    11 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл во Флориду, где проводит переговоры с представителями администрации США, пишет Reuters.

    Как отмечает Reuters со ссылкой на свои источники, встреча проходит в рамках российско-американской рабочей группы по вопросам экономики, передает ТАСС.

    В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США. Он назвал эту встречу конструктивной.

    11 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Ветераны СВО проходят обучение в сфере IT и информационной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветераны спецоперации на Украине осваивают новые профессии и проходят профориентацию при поддержке Народного фронта и ведущих российских компаний, среди которых востребованы IT-специальности. Это помогает ветеранам вернуться к мирной жизни после тяжелых ранений.

    Ветераны спецоперации на Украине получают поддержку в профессиональной ориентации и обучении благодаря Народному фронту. Организация помогает бойцам освоить новые навыки, оформить необходимые документы и выбрать подходящие образовательные программы. Крупные российские компании также активно подключаются, предлагая ветеранам специализированные обучающие курсы и вакансии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Одной из таких инициатив стал проект «Киберзащитник». В течение трех недель ветераны с инвалидностью изучают основы IT, методы киберзащиты, проходят тренинги по поиску работы и посещают ярмарки вакансий. По словам руководителя проекта Дмитрия Найдёнова, программа рассчитана на людей с минимальными знаниями: «Мы берем ребят с минимальным уровнем знаний. Им нужно время на реадаптацию, поэтому погружаем в профессию постепенно. Показываем, как работают крупные IT-компании. Рассказываем как его писать резюме, как искать вакансии, как на них откликаться. В конце проекта мы организуем ярмарку вакансий – стараемся привлечь как можно больше работодателей, и с каждым разом их становится больше. У многих ребят сразу после обучения появляются предложения по работе».

    Ветеран Дмитрий Пытаев, получивший тяжелые ранения на фронте, стал одним из участников проекта. После лечения и протезирования он прошел профориентацию при содействии Народного фронта и начал обучение в сфере информационной безопасности. Дмитрий отметил, что благодаря программе он получил практические знания, прошел несколько собеседований и теперь ищет работу, подчеркнув важность дистанционной занятости для людей с инвалидностью.

    Другой пример – история Александра Антонова, лишившегося зрения после ранения. На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал Владимиру Путину о том, как Александр помогает другим бойцам адаптироваться к гражданской жизни. Антонов получает образование клинического психолога в Военно-медицинской академии, где для него разработана индивидуальная программа обучения. Он отмечает, что поддержка государства и Народного фронта позволяет ветеранам реализоваться и вновь почувствовать себя частью общества.

    Преподаватели и представители компаний, работающих с такими программами, подчеркивают, что ветераны быстро осваивают новые профессии и демонстрируют высокие результаты, что подтверждает востребованность подобных социальных инициатив.

    12 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Американца арестовали по делу о хищении у «ВСМПО-Ависма»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин США Игорь Райхельсон стал фигурантом уголовного дела о масштабном мошенничестве вместе с бывшим руководством «ВСМПО-Ависма», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

    Ленинский райсуд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения для Райхельсона, который проходит по одному производству с экс-гендиректором Михаилом Воеводиным, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Оба фигуранта связаны общим делом о мошенничестве в особо крупном размере.

    Следствие полагает, что обвиняемый злоупотребил полномочиями руководства корпорации, причинив ущерб предприятию на сумму более 5,1 млрд рублей. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск.

    Ранее в марте суд Екатеринбурга заочно арестовал Райхельсона по обвинению в особо крупном мошенничестве. В 2025 году Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

    12 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Чехии заявили о полном отказе от закупки российских энергоносителей, поскольку страна получает необходимые ресурсы с западных и южных направлений, подчеркнув техническую невозможность возврата к прежним схемам.

    Власти Чехии не рассматривают возможность покупки энергоносителей у России, независимо от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Вильнюс, передает ТАСС.

    По словам Павела, Чехия значительно снизила свою зависимость от российских энергетических источников. Он отметил: «Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии».

    Президент Чехии также подчеркнул, что это решение окончательное и технически его  пересмотреть невозможно. Павел добавил, что Прага получает энергоносители с запада и юга, чего, по его мнению, вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей страны.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз столкнулся с резким ростом цен на газ и нефть: газ подорожал на 50%, а нефть – на 27% .

    До этого газета Wall Street Journal отметила увеличение спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны из числа крупнейших экономик мира впервые договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.


