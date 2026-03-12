  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня

    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    США начали расследования против Китая и ЕС

    Торговый представитель США Грир начал расследования против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    @ Ute Grabowsky/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Общение с бывшими, деньги и любимые актеры – москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие темы лучше не обсуждать в отношениях.

    «В отношениях не стоит обсуждать внешность. Для многих это болезненная тема, и здесь не всегда получается достичь компромисса», – делится наблюдением москвичка.

    «Пары не должны обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства. Тут дело во взаимоотношениях, а не в финансах», – полагает молодой человек. «Денежный вопрос надо обсуждать, хотя он действительно чуть ли не самый неприятный», – оппонирует другой прохожий.

    «В отношениях нельзя поднимать тему общения с бывшими. Это приводит к ссорам, недопониманию и расставанию», –  отметила еще одна москвичка. «Под запретом вся прошлая жизнь, которая была до брака», – подтверждает другая. «Прошлые отношения всех будоражат», – соглашается третья. «Также нежелательно обсуждать политику, там сейчас все очень сложно», – добавляет она.

    У партнеров есть и довольно узкопрофильные темы, которые лучше не поднимать, уверены некоторые. «Я бы не стала спорить об автомобилях. Просто мой муж автомеханик, и в этой битве он победит», – детализирует москвичка.

    «Лучше партнеру не говорить, что тебе нравится какой-то другой человек, даже если это актер», – делится опытом парень. «Также лучше не обсуждать те черты или поведение, которые тебе не нравится в партнере, потому что ты все равно его не поменяешь», – добавляет он.

    Впрочем, часть москвичей считает, что запретных тем для обсуждения у партнеров нет. «Отношения – это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», – уверен молодой человек. «Если отношения – это действительно то, к чему вы стремитесь, каждая тема должна быть поднята», – соглашается москвичка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о принципах формирования бюджета в паре.

    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Европейской комиссии стала «убийцей экономики», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и помощник президента России Кирилл Дмитриев.

    «Урсула, «убийца экономики», – указал Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Дмитриев обвинял Урсулу фон дер Ляйен в деиндустриализации и упадке Евросоюза. Спецпредставитель президента России призывал главу ЕК к отставке из-за неудачи с экспроприацией активов России.

    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, сокращающий срок хранения невостребованных на таможне автомобилей и товаров с 60 до 30 дней, после чего имущество будет передаваться в федеральную собственность.

    Закон внесен правительством России и вносит поправки в действующее законодательство о таможенном регулировании, передает ТАСС.

    Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин отметил, что с апреля 2023 по декабрь 2024 года на сайте ФТС размещались сведения о 88 транспортных средствах с грузами весом около 400 тонн. По его словам, владельцы вернули себе лишь 6% товаров и практически все – в первую неделю размещения информации. Говырин подчеркнул, что длительный срок обращения имущества в госсобственность приводил к порче товаров, затариванию складов и росту бюджетных расходов.

    Документ также уточняет полномочия таможенных органов по остановке автомобилей и порядок их взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. Определены условия хранения транспортных средств и товаров, а также порядок передачи сведений в случае выявления нарушений, не относящихся к компетенции таможни.

    В случае обнаружения таких нарушений, информация передается в уполномоченный федеральный орган, а транспорт либо товар возвращается владельцу. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

    В прошлом году владивостокская таможня зафиксировала рекордный прирост ввоза авто.

    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии

    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз, включающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта, сообщил Минтранс.

    Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта строительства аэропорта Архыз, сообщает РИА «Новости».

    Согласно информации Минтранса, одобрение получено на строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек, перрона и командно-диспетчерского пункта. Аэропорт будет оборудован современной техникой российского производства для обеспечения безопасности полетов.

    Министерство транспорта уточнило, что аэропорт Архыз будет находиться в сорока километрах от Черкесска, а Карачаево-Черкесия пока остается единственным регионом Северного Кавказа без собственной воздушной гавани. В ведомстве отметили, что новый аэропорт позволит принимать увеличивающийся туристический поток, направляющийся на горнолыжные курорты Архыз и Домбай.

    Вторая часть проекта, включающая строительство аэровокзального комплекса и служебно-технической территории, еще находится на рассмотрении. Строительство аэропорта Архыз планируется завершить к 2029 году, сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих аэропортов в России вырастет до 241 за ближайшие пять лет.

    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на превосходство российского ВПК над западным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский военно-промышленный комплекс кратно превосходит западных конкурентов по числу сотрудников, заявил руководитель немецкого военного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер указал на необходимость подготовки к конфликту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пишет Neue Zurcher Zeitung.

    Он обратил внимание, что в российской оборонной сфере заняты 6,8 млн человек.

    В концерне Rheinmetall работают только 40 тыс. сотрудников, а в американской Lockheed Martin – 120 тыс. человек. По оценке главы концерна, Москва вкладывает в военную мощь 240 млрд евро по паритету покупательной способности.

    Паппергер добавил, что Россия получает природные ресурсы «практически бесплатно».

    «Зачем [президент России Владимир] Путин это делает? Мы не знаем. Вероятно, он не хочет просто хранить эти материалы на складе. Мы в Европе должны быть достаточно сильны, чтобы Путин трижды подумал, прежде чем начать нападение», – подвел итог глава военного концерна.

    Также Паппергер сообщал, что ЕС испытывает острую потребность в артиллерийских снарядах, их запасы при масштабном конфликте иссякнут в считанные дни.

    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений за шесть часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    Посол Джалали сообщил о корректировке сроков поставок газа из России в Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашение о поставках российского газа в Иран продолжает реализовываться, несмотря на внешние вызовы, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Он подчеркнул: «Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий», передает РИА «Новости».

    Джалали отметил, что геополитические события, а также отдельные технические и финансовые вопросы могут оказать влияние на сроки реализации проекта. Однако, по его словам, сам процесс не был остановлен и продолжается в рамках достигнутых договоренностей.

    В феврале в Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

