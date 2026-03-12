Самолет-разведчик шведских ВВС Gulfstream IV замечен над Финляндией

Tекст: Денис Тельманов

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, осуществлял разведывательные полеты над территорией Финляндии вблизи российских границ, передает РИА «Новости».

По данным полетных трекеров, борт вылетел с авиабазы в Линчепинге около четырех часов назад и неоднократно пересекал воздушное пространство вдоль восточной границы Финляндии.

В ходе полета самолет в определенные моменты сокращал расстояние до российской границы, приближаясь примерно на 300 километров к Мурманску. Разведывательная активность в этом районе зафиксирована впервые за последнее время.

Также отмечается, что над Балтийским морем рядом с шведским островом Готланд находился еще один разведывательный самолет ВВС Швеции типа Learjet 35A, который совершал круговые маневры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии на регулярной основе фиксируются пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль границы с Россией.

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем.

Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon временно отключил транспондер у российской границы севернее Мурманска.