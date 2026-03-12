Польша и Литва подняли самолеты-разведчики из-за проверки ВВС Белоруссии

Польша и Литва подняли самолёты-разведчики во время проверки белорусских ВВС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолеты-разведчики Польши и Литвы были подняты 11 марта на фоне внезапной проверки ВВС и войск ПВО Белоруссии

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил БелТА, что учения направлены на проверку способности командования управлять силами, принимать цели на сопровождение и ставить задачи на поражение для защиты воздушного пространства республики.

«Хочу сказать, это насторожило наших соседей – поляков, литовцев. Вчера были подняты самолеты-разведчики на сопредельной территории», – заявил Вольфович.

Он подчеркнул, что белорусская сторона не ставила цели угрожать соседям, и учебные задачи в основном отрабатывались вдали от границы, преимущественно в восточных регионах страны. Вольфович отметил, что западные соседи напрасно насторожились, поскольку никаких угроз с белорусской стороны не исходило.

Между тем, еще в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начавшаяся в 2025 году комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил страны завершится только весной.

Ранее белорусская оппозиция по поручению кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится ракетный комплекс «Орешник».

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Балтии строят линию обороны вдоль границ России и Белоруссии, которая включает перекопанные дороги, разобранные мосты, минные поля, противотанковые заграждения и 600 бункеров.