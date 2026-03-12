Посол Израиля назвал целью «устранение угрозы» от Ирана

Посол Израиля в России Йосеф назвал целью «устранение угрозы» от Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Израиль стремится устранить угрозу, исходящую от Тегерана, заявил посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью «Вестям».

По его словам, цель израильской операции против Ирана заключается в том, чтобы Тегеран «не представлял угрозы ни Израилю, ни другим странам региона».

Дипломат также отметил, что Израиль нацелен на снижение рисков для всего Ближнего Востока, связанных с политикой Ирана. В качестве долгосрочной перспективы Йосеф выразил желание видеть в Иране другую власть.

Он подчеркнул, что смена руководства в Иране, по мнению израильской стороны, могла бы способствовать стабилизации обстановки в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.