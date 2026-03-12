Долина поддержала отказ от слова International у группы «Иванушки»

Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Певица Лариса Долина поддержала инициативу отказаться от иностранных слов в названиях российских музыкальных групп. В интервью ТАСС она прокомментировала обсуждение возможного переименования группы «Иванушки International», заявив: «Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?».

Артистка отметила, что считает русский язык одним из самых красивых в мире, а потому, по её мнению, отечественные исполнители вполне могут использовать русские имена и названия. Долина также выразила благодарность продюсеру Игорю Матвиенко за его намерение убрать из названия коллектива слово International.

По словам Матвиенко, решение о переименовании ещё обсуждается, однако мысль о том, что группа может называться просто «Иванушки», поддержал и сам продюсер. Долина уверена, что отказ от латиницы в названиях никак не повредит популярности исполнителей.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал варварством использование иностранными артистами псевдонимов в России.

После этого продюсер и народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможности переименования группы из-за недовольства англицизмами и российских законов. А официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что увлечение англицизмами выглядит нелепо и приводит к пренебрежению национальными героями и культурными символами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.



