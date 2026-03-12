  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Иванишвили потерял звание богатейшего грузина
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    12 марта 2026, 14:30 • Новости дня

    Израиль заявил о якобы уничтожении командира КСИР в составе «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская сторона заявила, что якобы уничтожила командующего операциями ракетного подразделения КСИР в Бейруте, об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Речь идет о командующем операциями подразделения КСИР в составе «Хезболлы» Абу Зарре Мохаммади, указали в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Ранее иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил КСИР Исмаила Дехгана вместе с семьей.

    До этого Израиль заявлял об уничтожении бойца «Хезболлы» военной авиацией.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    12 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Летчик заснял огненный дождь из иранских боеголовок над Израилем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский пилот заснял момент пролета множества боеголовок тяжелой ракеты «Хоррамшахр-4» с кассетной частью над территорией Израиля.

    Пилот израильского самолета запечатлел в небе над Израилем уникальные кадры – тяжелая иранская ракета «Хоррамшахр-4» выпустила 80 боевых блоков с кассетной боевой частью. После отделения из ракеты суббоеприпасы двинулись к земле, образовав густой поток огненного дождя.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил: «Несмотря на то, что продемонстрированные макеты боеприпасов неуправляемы, их количества достаточно для приведения в негодность взлетно-посадочной полосы, палубы авианосца или нефтеналивного терминала».

    Как пишет «Российская газета», Ирану удалось ослепить американские системы противоракетной обороны THAAD, «как Одиссей ослепил циклопа». При этом, система Patriot, по данным СМИ, не справляется даже с одиночными моноблочными целями, что значительно снижает степень защиты объектов от подобных атак.

    Ранее силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана по направлению к Израилю, сообщила пресс-служба армии.

    В среду Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля стал настоящим проклятием для собственного народа, пережившего ужасы Холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Выступая перед однопартийцами в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал израильского премьера, передает РИА «Новости». По словам президента, даже граждане еврейского государства, вынужденные скрываться в убежищах, винят в происходящем главу своего правительства.

    «Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», – подчеркнул турецкий политик.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом остаются крайне напряженными на фоне обострения в секторе Газа. Турция резко осуждает действия израильского руководства, а дипломатические контакты фактически сведены к минимуму и поддерживаются лишь спецслужбами при острой необходимости.

    Ранее начальник управления по коммуникациям турецкого правительства Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой для региона и для самого израильского народа.

    Министерство иностранных дел Турции предрекло израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху судьбу нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    11 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия сочла атаку по Дому русской культуры в Ливане актом военной агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар израильских ВВС по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия рассматривается как акт военной агрессии против учреждения, действующего в координации с Россотрудничеством.

    Россия считает удар израильских ВВС по Дому русской культуры в ливанском городе Набатия актом военной агрессии, передает ТАСС. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности ООН.

    «Нынешняя операция Израиля напрямую затронула действующий в координации с Россотрудничеством Дом русской культуры в городе Набатия. 8 марта в результате целенаправленного ракетного удара пятиэтажное здание, на первом этаже которого располагался Дом русской культуры, было уничтожено. Решительно осуждаем произошедшую атаку, расценивая ее как акт военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в гуманитарных и просветительских целях», – заявила Евстигнеева.

    Дипломат также отметила, что в результате недавних ударов пострадало здание российского генконсульства в ливанском Исфагане. По ее словам, Россия осуждает любые нападения на дипломатические представительства, независимо от того, где они происходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    Посольство России в Ливане осудило удар по учреждению «Дом русской культуры» в городе Набатия.

    12 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран парализовал работу железных дорог Израиля мощной кибератакой

    Fars: Иранские хакеры вывели из строя систему управления поездами в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Система управления железными дорогами Израиля была полностью выведена из строя в результате иранской кибератаки, сообщает агентство Fars.

    Система управления железными дорогами Израиля была полностью выведена из строя в результате иранской кибератаки, передают «Вести» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    Власти Израиля сообщили, что после атаки стало небезопасно находиться даже на железнодорожных станциях. Агентство Fars отмечает, что железнодорожная система страны оказалась полностью парализована.

    Ранее журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой было отмечено, что возможности Ирана в киберпространстве сложнее уничтожить, чем военный арсенал страны. По мнению издания, потенциал Ирана в кибервойне будет только расти на фоне атак США и Израиля по военной инфраструктуре.

    Государственное телевидение Ирана показало видеозапись с тоннелями, где размещены беспилотные катера, дальнобойные ракеты, торпеды и морские мины. Этот арсенал, по данным СМИ, пока не был применен Тегераном в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля. Хакеры заявили, что получили контроль над промышленными объектами, включая водоснабжение и канализацию.

    12 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    При ударе Израиля по набережной Бейрута погибли восемь человек

    Число жертв удара Израиля по набережной Бейрута достигло восьми человек

    Tекст: Мария Иванова

    Ночной удар израильского беспилотника по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте унес жизни восьми человек и ранил еще 31.

    Количество погибших при израильском обстреле возросло до восьми, еще 31 человек получил ранения, передает РИА «Новост»и со ссылкой на ливанский минздрав.

    «Число жертв израильского удара по району Рамлет аль-Байда в Бейруте возросло до восьми погибших, 31 человек получил ранения», – говорится в отчете ведомства.

    Израильский беспилотник в ночь на четверг поразил автомобиль на набережной, где располагались палатки с вынужденными переселенцами. Эти люди покинули свои дома после начала эскалации конфликта между Тель-Авивом и движением «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотный летательный аппарат Израиля нанес ракетный удар по ливанской столице.

    Ранее израильские ВВС уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана.

    С начала марта израильские удары по республике унесли жизни почти 300 человек.

    12 марта 2026, 08:31 • Новости дня
    Израиль сообщил о начале новой ракетной атаки Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные зафиксировали пуски снарядов с иранской территории, об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля утром в четверг.

    Выявлен очередной запуск ракет с иранской стороны по израильской земле, заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    В ответ на возникшую угрозу командование израильских военных задействовало комплексы противовоздушной обороны.

    В среду армия Израиля ранее сообщала о четвертом за ночь ракетном пуске с иранской территории. Корпус стражей исламской революции заявлял о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника.

    12 марта 2026, 09:05 • Новости дня
    США и Израиль нанесли удары по пригороду Тегерана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Коалиция Соединенных Штатов и Израиля ударила по промышленным объектам у иранской столицы в среду вечером, об этом сообщают иранские новостные агентства.

    Промышленный пригород Рабат-Карим, расположенный к юго-западу от Тегерана, стал целью атаки американских и израильских сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    Атака прошла в среду вечером, она также затронула и несколько населенных пунктов, включая промышленные городки Паранд, Завареи, Каземабад. Также под ударом оказалось шоссе Гермез в Насиршахре.

    По уточненным данным, одной из мишеней нападения оказался пустующий ангар в районе промышленного городка Завареи.

    Ранее в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране и соседнем Альборзе погибли четыре работника отрасли. Горящие резервуары с топливом вызвали выпадение густой сажи и кислотных ливней на улицы иранской столицы.

    12 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Fars: В Иране убили одного из командиров аэрокосмических сил КСИР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские СМИ сообщили о гибели одного из командиров аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Исмаила Дехгана вместе с семьей.

    По данным Fars, Дехган был убит вместе с супругой и двумя детьми два дня назад в районе Хафизе в городе Арак, который находится в центральной части Ирана, передает РИА «Новости».

    В сообщениях подчеркивается, что погибший занимал высокую должность в воздушно-космических силах КСИР. Tasnim также подтверждает информацию о смерти Дехгана, однако не приводит подробностей о причинах или обстоятельствах трагедии.

    В Иране в четверг прошли похороны погибшего командира и членов его семьи.

    Ранее армия Израиля заявила об убийстве пяти командиров ливанского корпуса сил «Кудс».

    8 марта ЦАХАЛ заявил об уничтожении бойца «Хезболлы» силами военной авиации.

    12 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Выросло число погибших при ударах Израиля по Ливану

    Число погибших при ударах Израиля по Ливану достигло 687 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ливане зафиксировано увеличение числа погибших в результате израильских атак, среди которых почти сто детей и десятки женщин, сообщает Минздрав ближневосточной страны.

    Количество погибших в результате ударов Израиля по территории Ливана с начала эскалации достигло 687 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра информации страны Пола Моркоса.

    Из этого числа 98 жертв составляют дети, а 52 – женщины, отметил министр в заявлении, которое передал телеканал Al Jazeera. Моркос также сообщил, что среди погибших оказались 15 сотрудников медицинских учреждений.

    Ранее в четверг израильские ВВС нанесли авиаудары по девяти населенным пунктам юга Ливана, что привело к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

    До этого, в ночь на четверг, израильский беспилотник нанес удар по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте, в результате чего были убиты восемь человек и ранены еще 31.

    Между тем, еще накануне сообщалось, что в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 570 человек.

    12 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Иран заявил о необходимости отмены всех санкций США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    США должны будут компенсировать весь ущерб, нанесенный Ирану, и отменить действующие санкции против страны, заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, «нужно отменить все санкции против Ирана и компенсировать весь ущерб, который нанесли Ирану».

    Иран также требует гарантии того, что агрессия против него не повторится. Джалали подчеркнул, что такие гарантии необходимы для дальнейшего взаимодействия и урегулирования ситуации.

    Посол отметил, что Иран стремится к победе либо военным путем, либо через переговоры. Джалали заявил: «Нам нужна победа либо путем войны, либо путем переговоров. Мы никогда не отказывались от переговоров, мы поставили свои условия».

    Важным условием для переговоров, по утверждению Джалали, является достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран настаивает на том, чтобы другие страны приняли новые условия для обеспечения стабильности в регионе. По мнению посла, только такой подход принесет долгосрочный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    12 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Посол Израиля назвал целью «устранение угрозы» от Ирана

    Посол Израиля в России Йосеф назвал целью «устранение угрозы» от Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Цель операции Израиля против Ирана заключается в устранении исходящей от Тегерана угрозы, заявил посол Израиля в России Одед Йосеф.

    Израиль стремится устранить угрозу, исходящую от Тегерана, заявил посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью «Вестям».

    По его словам, цель израильской операции против Ирана заключается в том, чтобы Тегеран «не представлял угрозы ни Израилю, ни другим странам региона».

    Дипломат также отметил, что Израиль нацелен на снижение рисков для всего Ближнего Востока, связанных с политикой Ирана. В качестве долгосрочной перспективы Йосеф выразил желание видеть в Иране другую власть.

    Он подчеркнул, что смена руководства в Иране, по мнению израильской стороны, могла бы способствовать стабилизации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    12 марта 2026, 15:01 • Новости дня
    Удары ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана унесли жизни четырых человек

    Удары ВВС Израиля по населенным пунктов Ливана унесли жизни четырых человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиаудары израильских ВВС по девяти населенным пунктам юга Ливана привели к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

    Самолеты израильских ВВС атаковали за два часа девять населенных пунктов на юге Ливана. Ливанский военно-полевой источник сообщил РИА «Новости», что большинство ударов были нанесены по частным домам.

    В результате авиаударов по поселению Бариш погибли три человека, еще несколько получили ранения. От удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Дейр Антар погиб еще один человек. Данные о разрушениях и пострадавших продолжают уточняться.

    Ранее в четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии страны подготовиться к возможному расширению военной операции на территории Ливана.

    До этого, в ночь на четверг израильский беспилотник нанес удар по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте, в результате чего были убиты восемь человек и ранен еще 31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала марта израильские удары по республике унесли жизни почти 300 человек.


