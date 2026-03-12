Индия запросила проход более 20 танкеров через Ормузский пролив

Индия запросила у Ирана проход более 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив

Tекст: Тимур Шайдуллин

Индия обратилась к Ирану с просьбой разрешить проход более 20 танкеров через Ормузский пролив, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о судах, перевозящих нефть и сжиженный нефтяной газ (СНГ), что критически важно для индийской энергетики. Агентство отмечает, что ранее появлялись сообщения о якобы выданном разрешении для индийских судов, однако иранский чиновник в разговоре с Bloomberg заявил: «Подобное разрешение не выдавалось».

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил о возможности полного закрытия пролива для судоходства. Причиной стали военные действия Израиля и США против Ирана, что вызвало обеспокоенность среди экспортеров нефти и газа.

5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи уточнил, что фактически пролив остается открытым, однако многие суда избегают пересечения стратегического маршрута из-за опасности ударов с обеих сторон.

Через Ормузский пролив проходит до 20% мирового экспорта нефти, и любой сбой в судоходстве может привести к серьезным последствиям для глобальных рынков.

Ранее в четверг Тегеран дал разрешение танкерам под флагом Индии осуществлять навигацию через Ормузский пролив. До этого Китайское грузовое судно Heilan Journey развило скорость 21,5 узла, чтобы покинуть опасную зону после удара по соседним танкерам в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.