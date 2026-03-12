Иран ударил тяжелыми ракетами по Тель-Авиву и базам США

США собрались организовать конвои в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

В последние дни все больше обсуждается необходимость создания системы военно-морской защиты судов в Ормузском проливе на фоне усиления атак со стороны иранских военных, сообщает Axios.

По данным американского Центрального командования, иранские военные используют гражданские порты пролива для проведения операций, угрожающих судоходству и безопасности экипажей.

В среду стало известно как минимум о пяти атакованных грузовых судах в регионе. Четыре моряка погибли после попадания двух ракет по буксиру под флагом ОАЭ, который на прошлой неделе помогал контейнеровозу к северу от Омана в районе пролива. По оценке Eurasia Group, движение через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового объема нефти, почти остановилось из-за угроз со стороны Ирана атаковать любые проходящие суда.

Во вторник американские военные уничтожили 16 иранских судов, способных устанавливать морские мины, опасаясь подготовки их размещения в стратегическом проливе. Морской эксперт Кейс Бакенс отметил: «Военным Ирана довольно просто быстро отправить катера с бомбами и ракетами для атаки на суда, если они захотят это сделать». Он добавил, что сейчас около 20 тыс. моряков работают на судах в Персидском заливе, и их семьи серьезно обеспокоены, поскольку они оказались фактически в зоне боевых действий, где по ним могут открыть огонь.

На фоне роста напряженности участники рынка и власти обсуждают возможность организации военного сопровождения торговых судов. Хотя ранее в аккаунте министра энергетики США Криса Райта появилось ложное сообщение об успешном сопровождении танкера американским флотом, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула: пока ни одно судно не было эскортировано, но президент Дональд Трамп «абсолютно готов применить эту меру, если возникнет такая необходимость».

В совместной оценке 47 стран-участников Joint Maritime Information Center говорится, что заинтересованным сторонам морской отрасли «следует ожидать поступательного плана по обеспечению безопасного и защищенного движения судов», как только позволят условия. В Eurasia Group считают, что полноценная система эскорта заработает не раньше конца марта или даже начала апреля.

В Министерстве энергетики США отмечают, что президент Трамп, Крис Райт и другие официальные лица внимательно следят за развитием ситуации и прорабатывают дополнительные варианты по обеспечению безопасности прохода через Ормузский пролив, включая возможное военное сопровождение танкеров.

Сам Бакенс добавил, что даже при обещаниях эскорта он бы не стал проводить суда через пролив, пока не убедится в полной безопасности, отметив, что узость пролива позволяет легко установить морские мины рядом с берегом.

Корпус стражей исламской революции запретил проход судов США и европейских стран через Ормузский пролив.

Также КСИР заявил о готовности предоставить странам право прохода в обмен на высылку американских и израильских послов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что минная блокада Ормузского пролива грозит затяжным мировым кризисом.