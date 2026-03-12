  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Иванишвили потерял звание богатейшего грузина
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    12 марта 2026, 14:01 • Новости дня

    Кремль сообщил о планах реализовать проект коридора «Север – Юг»

    Песков заявил о значительном прогрессе в развитии коридора «Север – Юг»

    Tекст: Вера Басилая

    Москва надеется, что проект транспортного коридора «Север – Юг» будет реализован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Москва рассчитывает на успешную реализацию транспортного коридора «Север – Юг», который связывает Петербург с индийским портом Мумбаи, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться и что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, и имеются очень хорошие наработки».

    Международный транспортный коридор «Север – Юг» представляет собой мультимодальный маршрут длиной 7,2 тыс. километров, включающий три основных направления: транскаспийское с использованием железных дорог и портов, а также западное и восточное сухопутные направления.

    В мае 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о завершении строительства участка железной дороги Решт-Астара на западе Ирана – это последний недостающий элемент западного маршрута. Общая стоимость работ составляет 1,6 млрд евро: 1,3 млрд евро предоставит Россия в виде кредита, а оставшиеся средства выделит иранская сторона.

    Ранее Иран передал российскому подрядчику землю для строительства участка пути Решт – Астара.

    Минтранс рассчитывает увеличить объем перевозок по этому маршруту до 35 млн тонн к 2030 году.

    12 марта 2026, 09:57 • Новости дня
    Глава Чечни Кадыров осудил ответные удары Ирана

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары Ирана по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения стран Персидского залива нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что США и Израиль совершили нападение на Иран в священный месяц Рамадан, спровоцировав ситуацию, в которой Иран был вынужден нанести ответные удары.

    По словам Кадырова, в ходе атаки были убиты Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 школьников и множество других мирных жителей.

    Он отметил, что военный ответ по американским базам можно объяснить с точки зрения тактики, однако удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и жертвы среди мирного населения недопустимы. Кадыров подчеркнул, что в результате действий пострадали граждане Бахрейна и ОАЭ.

    Глава Чечни поддержал позицию президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана, который заявил о необходимости защиты граждан своей страны после трагических событий. Кадыров отметил, что Эмираты всегда придерживались мирной политики и не имели военных претензий к соседям.

    Он также подчеркнул важность координации между странами Персидского залива и рассказал, что ранее настоял на расширении формата будущей встречи с участием представителей ОАЭ. Кадыров считает, что народы региона должны сохранять диалог для предотвращения вражды, которую пытаются посеять внешние силы.

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упомянули действия США и Израиля, а также не призвали эти страны остановить атаки против Ирана.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию. Российский дипломат отметил, что документ можно трактовать как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о военном положении в стране на фоне кризиса вокруг Ирана.

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность ситуацией вокруг Ирана и необходимостью прекращения атак по гражданской инфраструктуре.

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    12 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории объекта Талеган-2, связанного с ядерной программой Ирана, после авиаудара зафиксированы три мощных и точных воронки, что указывает на применение особо тяжелых бункерных бомб, пишет портал TMZ.

    Объект, связанный с ядерной программой Ирана, подвергся авиаудару, сообщают TMZ. Речь идет о комплексе «Талеган 2» в Парчине, который в последние месяцы был значительно укреплен: на сооружении появилась новая бетонная оболочка, затем его засыпали грунтом. Спутниковые снимки, предоставленные Vantor, зафиксировали на крыше объекта три крупных и точных места попадания боеприпасов.

    Эксперты отмечают, что характер повреждений схож с ударом 13-тонных авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые применялись год назад во время операции Midnight Hammer по иранским объектам Фордо и Натанз. Тогда, по данным издания, B-2 сбросили двенадцать таких бомб на Фордо и еще две – на Натанз. Официальных подтверждений применения GBU-57/B к Талеган – 2 нет: в CENTCOM отказались комментировать этот вопрос.

    По информации TMZ, Талеган – 2 был одним из наиболее защищенных подземных объектов, связанных с ядерными разработками Ирана. США и Израиль отмечали повышенные меры по укреплению подобных объектов накануне нынешнего конфликта.

    Эксперты не исключают, что могли быть использованы и другие типы боеприпасов, поскольку меньшие по размеру «противобункерные» бомбы также способны наносить серьезные разрушения при последовательном применении по одной точке. CENTCOM ранее подтверждал, что в ходе ударов по подземным объектам на территории Ирана B-2 применяли и 900-килограммовые бомбы.

    Объект Талеган – 2 связывают с производством специальных взрывчатых веществ для ядерных вооружений, однако представители Ирана регулярно отвергают подобные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Исфахан на юге Ирана произошла серия взрывов. В результате ударов США и Израиля по Исфахану погибли восемь человек. Взрывы также прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    12 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Летчик заснял огненный дождь из иранских боеголовок над Израилем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский пилот заснял момент пролета множества боеголовок тяжелой ракеты «Хоррамшахр-4» с кассетной частью над территорией Израиля.

    Пилот израильского самолета запечатлел в небе над Израилем уникальные кадры – тяжелая иранская ракета «Хоррамшахр-4» выпустила 80 боевых блоков с кассетной боевой частью. После отделения из ракеты суббоеприпасы двинулись к земле, образовав густой поток огненного дождя.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил: «Несмотря на то, что продемонстрированные макеты боеприпасов неуправляемы, их количества достаточно для приведения в негодность взлетно-посадочной полосы, палубы авианосца или нефтеналивного терминала».

    Как пишет «Российская газета», Ирану удалось ослепить американские системы противоракетной обороны THAAD, «как Одиссей ослепил циклопа». При этом, система Patriot, по данным СМИ, не справляется даже с одиночными моноблочными целями, что значительно снижает степень защиты объектов от подобных атак.

    Ранее силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана по направлению к Израилю, сообщила пресс-служба армии.

    В среду Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 05:57 • Новости дня
    В результате нападений на полицейские КПП в Тегеране убиты 10 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В результате серии нападений на полицейские КПП в центральных районах Тегерана погибли около десяти сотрудников силовых структур, сообщает агентство Fars.

    По информации Fars, нападения произошли сразу в нескольких кварталах Тегерана и сопровождались взрывами и столкновениями, передает ТАСС.

    В сообщениях источников в силовых структурах отмечается, что теракты носили скоординированный характер. Указывается, что «группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП».

    Силовые структуры полагают, что атаки были спровоцированы израильской разведкой «Моссад» с целью организации диверсий внутри страны. В настоящее время, как подчеркивает агентство, ситуация в районах нападений контролируется правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка Израиля и США на молниеносную войну и крах режима в результате уничтожения военно-политического руководства Ирана провалилась. В Иране не произошел коллапс власти. К власти пришли более радикально настроенные и жесткие политики вместо склонного к компромиссам Али Хаменеи, который выступал против создания ядерного оружия.

    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    «В первый час все было закончено. Мы победили, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Они [Иран] практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно».

    Американский лидер отметил, что армия США фактически уничтожила Иран. Он подчеркнул, что США не завершат операцию, пока работа не будет доведена до конца, но выразил уверенность в скором завершении действий против Ирана.

    Трамп также сказал, что США могли бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за один час, а на восстановление ушло бы 25 лет, но выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что после скачка цен котировки уже начали снижаться.

    Президент США рассказал, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции против Ирана: «Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» – «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: «Эпическая ярость». И я говорю: «Мне нравится это название. Вот это название мне нравится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка США на молниеносную войну и крах режима в Иране в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В Иране не произошло коллапса власти. США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил.

    12 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    @ Katie Archibald/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов, причем эта сумма еще не окончательная, сообщает The New York Times.

    На закрытом брифинге представители Пентагона заявили конгрессменам, что расходы на войну с Ираном за первые шесть дней превысили 11,3 млрд долларов. Эта оценка не включает значительные затраты, связанные с наращиванием военной техники и персонала до начала ударов. В связи с этим законодатели ожидают, что окончательная сумма затрат за первую неделю существенно возрастет по мере уточнения данных, передает The New York Times.

    Ранее издание сообщало, что только на боеприпасы за первые два дня конфликта США потратили 5,6 млрд долларов, что превышает ранее публично раскрывавшиеся цифры. Центр стратегических и международных исследований оценивал затраты за первые 100 часов операции в 3,7 млрд долларов, то есть около 891,4 млн долларов в сутки.

    Для первых ударов использовались боеприпасы AGM-154, каждая из которых стоит от 578 тыс. до 836 тыс. долларов. ВМС США закупили 3 тыс. таких бомб почти 20 лет назад. Впоследствии военные заявили о переходе на более дешевые боеприпасы, такие как Joint Direct Attack Munition, где минимальная стоимость боеголовки составляет около 1 тыс. долларов, а комплект наведения – 38 тыс. долларов.

    Ряд республиканцев во главе с Митчем Макконнеллом призывают увеличить расходы на производство боеприпасов, однако часть их коллег и представители Демократической партии подвергают сомнению необходимость выделения дополнительного финансирования до получения более подробной информации о стратегии и целях операции.

    Американская администрация уже на текущей неделе намерена запросить у законодателей дополнительные средства на военные нужды в размере десятков миллиардов долларов.

    Между тем, военным США впервые приходится расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке и допустил пленение американских военных.

    12 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    TWZ: Спутниковые снимки раскрыли уничтожение иранских истребителей F-14

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снимки из космоса говорят в пользу того, что иранские вооруженные силы потеряли редкие боевые машины F-14 Tomcat, а также десяток других самолетов, сообщают американские СМИ.

    Спутниковые кадры зафиксировали уничтожение как минимум двух, а вероятно и трех истребителей F-14 Tomcat на иранской авиабазе в Исфахане, пишет портал The War Zone.

    На изображениях также видны обломки еще десяти самолетов, которые специалисты идентифицировали как китайские истребители F-7. Ранее эти машины базировались на тактическом аэродроме, который подвергся ударам.

    Фотографии от 9 марта демонстрируют последствия атаки по сравнению со снимками от 22 февраля. На месте стоянки техники видны следы пожара и разрушенные ангары, что подтверждает заявления израильских военных об успешном поражении флота Tomcat. Ранее достоверных видеосвидетельств этих разрушений в открытом доступе не публиковалось.

    Иран оставался единственным в мире эксплуатантом этих самолетов после их списания ВМС США в 2006 году. До 1979 года Тегеран получил 79 единиц F-14, однако поддержание их в летном состоянии требовало постоянного разбора части машин на запчасти. Теперь возможности иранских ВВС по проецированию силы существенно подорваны.

    «В частности, некогда современная радиолокационная станция управления огнем AN/AWG-9 на F-14 страдает от низкой исправности», – отмечают авторы материала.

    По их словам, статус сохранившихся ракет также остается предметом споров, а попытки модернизации вооружения дали лишь смешанные результаты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о фактическом уничтожении иранской авиации и флота.

    В 2025 году СМИ называли пораженные тогда самолеты F-14 ложными целями.

    11 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    @ CBC News: The National/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, сообщают информационные агентства.

    Документ поддержали 13 стран, в то время как Россия и Китай воздержались при голосовании. В резолюции осуждаются удары Ирана по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также содержится требование о немедленном прекращении подобных действий, передает РИА «Новости».

    В то же время в тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана.

    Позднее Совет Безопасности ООН намерен рассмотреть российский проект резолюции, который содержит призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

