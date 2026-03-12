Гигантские ящерицы начали захват экосистемы Флориды

Агрессивные нильские вараны стали угрозой для экосистемы американской Флориды

Tекст: Мария Иванова

Нильские вараны – гигантские ящерицы длиной почти два метра – постепенно захватывают и разрушают экосистему штата Флорида в США, угрожая своим агрессивным поведением людям и местной фауне, передает ABC. В природе они обитают в дельте Нила в странах Африки к югу от Сахары.

Во Флориду эти рептилии попали как домашние животные, однако часть владельцев случайно или намеренно выпустила их на волю. Как подчеркивает телеканал, климат штата идеально подошел для их обитания и активного размножения, и, становясь инвазивным видом, эта гигантская рептилия постепенно разрушает экосистему Южной Флориды.

Профессор экологии дикой природы университета Флориды Фрэнк Маццотти предупредил об опасности нильских варанов. «Они бешеные. С ними очень трудно взаимодействовать, и нужно быть предельно осторожным, чтобы они не сбежали и не укусили тебя... Им всё равно, что есть», – рассказал он телеканалу.

По данным ABC, распространение этих практически всеядных ящериц создает угрозу для местных видов, находящихся под угрозой исчезновения. В первую очередь страдают морские черепахи, болотные птицы, черепахи-гоферы и даже американский крокодил.





