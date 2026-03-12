Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с АПЛ «Казань»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта атомной подводной лодки «Казань» из подводного положения в Баренцевом море, передает РИА «Новости».

В начале ролика командир лодки отдает приказ: «Решил выполнить стрельбу по морской цели», после чего по кораблю объявляется боевая тревога и ракетная атака.

Боевые части постепенно докладывают командиру о готовности к стрельбе, а затем БЧ-2 получает команду на автоматическую предстартовую подготовку. Финальный этап видео включает запуск ракеты из-под воды, подтверждение «ракета в воздухе» и кадры полета к цели.

По сообщению пресс-службы Северного флота, стрельба была проведена в рамках плановой боевой подготовки. Крылатая ракета нанесла удар по морской мишени, имитирующей корабль условного противника, на расстоянии до 300 километров. Объективный контроль подтвердил попадание головной части ракеты по цели.

В операции участвовали надводные корабли и морская авиация Северного флота, которые обеспечивали безопасность района. Атомная подводная лодка «Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М» – это современные лодки с пониженным акустическим полем, способные нести высокоточное оружие большой дальности для поражения целей на воде, земле и под водой.

АПЛ «Казань» была заложена на предприятии «Севмаш» в Северодвинске в июле 2009 года, спущена на воду в марте 2017 года и принята в состав ВМФ России в мае 2021 года.

