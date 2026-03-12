Тегеран ответил на заявления Трампа об уничтожении ВМС Ирана

Иранские военно-морские силы продолжают участвовать в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Дональда Трампа о якобы полном уничтожении иранских кораблей, передает РИА «Новости».
Высокопоставленный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави напомнил, что, по словам Трампа, американские военные потопили 46 иранских военных кораблей и почти полностью уничтожили минный флот страны за одну ночь.
«Если они уничтожены, то каким образом иранские ВМС смогли запустить четыре ракеты в сторону авианосца « Авраам Линкольн», который в итоге сбежал?», – заявил Сафави. При этом представитель иранского командования не уточнил текущее состояние флота страны.
В свою очередь, посол Ирана в России Казем Джалали особо подчеркнул, что планы дестабилизировать ситуацию в стране после убийства аятоллы Али Хаменеи не оправдали себя. По его словам, те, кто рассчитывал, что Иран падет, ошиблись, и атаки на руководство страны не привели к массовым протестам населения.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о практически полном завершении войны и уничтожении иранского флота.
Корпус стражей исламской революции сообщил об отходе американских кораблей от границ республики на расстояние более тысячи километров.