Женщину из Миасса отдали под суд за смерть двухлетнего сына от наркотиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело в отношении женщины передано в суд для рассмотрения по существу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Следствие установило, что в январе 2025 года обвиняемая неоднократно изготавливала смесь из метадона и мефедрона. Полученный раствор она добавляла в воду и давала пить своему двухлетнему сыну. Мальчик скончался 22 января от токсического поражения печени и острого отека мозга.

Женщине инкриминируют убийство и незаконный сбыт наркотиков, сейчас она находится под стражей.

