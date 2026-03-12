Пожар на атакованных у берегов Ирака танкерах потушили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар на двух иностранных танкерах у берегов нефтеносной провинции Басра был потушен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Shafaq news.

По данным источников в органах безопасности, пожарные завершили тушение и сейчас проводят работы по расчистке завалов. Параллельно специалисты устанавливают обстоятельства атаки и оценивают размер ущерба.

Госкомпания SOMO ранее сообщила, что были атакованы танкеры Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов, зафрахтованный иракской компанией, и Zefyros под флагом Мальты, зафрахтованный газовой компанией Басры. SOMO отметила, что инцидент негативно влияет на безопасность Ирака, экономику страны и угрожает судоходству в регионе.

По предварительной информации, оба танкера атаковали заминированные безэкипажные катера. Эксперты пытаются определить маршрут этих катеров и источник их запуска – с территории Ирака или других стран.

В результате атаки погиб один член экипажа, еще 38 человек были спасены. Позднее посольство Индии в Ираке уточнило, что погибший был гражданином Индии, остальные 15 членов экипажа танкера Safesea Vishnu эвакуированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Ирака. Два нефтяных танкера попали под обстрел у побережья Ирака. Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива.