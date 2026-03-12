Предоставивших террористам машину и квартиру приговорили к срокам до 22 лет

Пособников теракта в «Крокусе» приговорили к срокам от 19 до 22 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о пособничестве исполнителям теракта в «Крокус сити холле». Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов получили по 19 лет 11 месяцев лишения свободы, первые семь лет они проведут в тюрьме. Алишеру Касимову назначено 22 года 6 месяцев лишения свободы, из которых первые семь лет также необходимо отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Как было установлено, осужденные переводили денежные средства террористам, а также предоставили им квартиру и автомобиль, что способствовало подготовке и осуществлению теракта. Суд также постановил конфисковать у Алишера Касимова квартиру в Московской области, которую он сдавал исполнителям преступления.

Напомним, в четверг суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам. Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски по делу теракта в Крокусе.

Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск в Московской области планируется вынести в четверг, 12 марта. Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.