Стало известно о самоубийстве пострадавшего в теракте в «Крокусе»

Пострадавший при теракте в «Крокусе» журналист Сараев покончил с собой

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Mash, имя погибшего подтвердили родственники и семьи других пострадавших, которые также организовали сбор средств для его близких. Отмечается, что Сараев был тяжело ранен, когда в концертном зале началась стрельба, и долгое время после этого страдал от последствий травм, передает Lenta.ru.

Сараев получил серьезное ранение позвоночника, и, как отмечают близкие, его постоянно мучили боли, не проходившие даже после курса лечения. Помимо физических страданий, у журналиста наблюдались нарушения сна и серьезные проблемы с психическим состоянием. Он пришел на концерт группы «Пикник» в тот трагический вечер 22 марта 2024 года и оказался в числе тех, кто получил тяжелые ранения.

О суициде журналиста рассказал адвокат Даниэль Готье, подчеркнув, что не менее 100 человек, пострадавших от теракта, до сих пор проходят реабилитацию у психологов. По словам юриста, многим свидетелям трагедии требуется профессиональная помощь из-за пережитого ужаса, пишет ТАСС.

Психолог, выступавшая на судебном заседании, сообщила, что у большинства потерпевших диагностировано тревожно-депрессивное расстройство. Однако, несмотря на это, по закону такое состояние не считается вредом здоровью, что вызывает вопросы относительно дальнейшей поддержки пострадавших.

Напомним, нападение на «Крокус» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

В четверг четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были приговорены к пожизненному сроку, вину всех обвиняемых суд признал в полном объеме.

Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск в Московской области планируется вынести в четверг, 12 марта. Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.