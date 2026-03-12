Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

Мэр Москвы Собянин пообещал завершить весеннюю уборку столицы к 1 мая

Tекст: Вера Басилая

Собянин сообщил в Max, что весеннюю уборку и благоустройство столицы завершат к первому мая. По словам Сергея Собянина, в порядок приведут городские и дворовые территории, обновят детские и спортивные площадки, а также контейнерные зоны.

Рабочие уберут мусор, восстановят газоны и цветники, отремонтируют малые архитектурные формы, промоют цоколи и фасады зданий. Также специалисты уделят внимание входным дверям, козырькам подъездов, подвалам и чердакам домов.

В рамках работ планируется привести в порядок дорожно-транспортную инфраструктуру: отремонтируют и покрасят дорожные ограждения и остановки, начнут обновлять разметку, промоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады. Начнется также подготовка к запуску городских фонтанов.

Кроме того, специалисты займутся объектами энергоснабжения и территориями городских организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. Пройдет промывка и покраска уличных фонарей, текущий ремонт и обслуживание коллекторов, вентиляционных шахт, трансформаторных подстанций, центральных тепловых и газорегуляторных пунктов, а также витрин магазинов.

Собянин отметил, что все запланированные работы начнутся, как только позволит погода.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе всех городских служб над устранением последствий сильного снегопада.