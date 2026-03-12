КС защитил поставщика дженерика для лечения муковисцидоза

КС России утвердил законность принудительной лицензии на дженерик для муковисцидоза

Tекст: Вера Басилая

Жалобы компаний Sanofi и Vertex Pharmaceuticals на нормы о принудительном лицензировании были отклонены, передает РИА «Новости».

Американский производитель оригинального лекарства «Трикафта» пытался оспорить решения судов, разрешивших российской фирме выпускать более дешевый аналог «Трилекса». Ранее инстанции обязали иностранную корпорацию предоставить лицензию из-за риска прекращения поставок.

В постановлении отмечается, что интеллектуальные права не должны использоваться для монополизации рынка в ущерб здоровью граждан. Судьи подчеркнули допустимость ограничений прав патентообладателей в исключительных случаях.

«При предоставлении принудительной лицензии публичный правопорядок исходит из необходимости устранения угрозы для общества от возникшего дефицита продукции на рынке», – заявили в КС России.

Риск исчезновения жизненно важных медикаментов усиливается, если производители находятся в недружественных странах, поддерживающих антироссийские санкции. В таких ситуациях поведение зарубежных компаний может расцениваться как недобросовестное. При этом правообладатели сохраняют возможность получать отчисления, размер которых устанавливает суд.

Конституционный суд России вынес постановление о защите права граждан на возмещение расходов на лечение вне программы обязательного медицинского страхования.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против единственного импортера популярного антибиотика из-за завышения стоимости товара.

ФАС выявила картельный сговор на торгах по закупке лекарств для государственных учреждений здравоохранения.