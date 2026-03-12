Суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам

Tекст: Дарья Григоренко

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела к пожизненному лишению свободы, включая исполнителей нападения – Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА «Новости».

Как передает ТАСС из зала суда, остальные обвиняемые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного заключения. Среди осужденных – Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.

Напомним, в четверг четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были приговорены к пожизненному сроку, вину всех обвиняемых суд признал в полном объеме.

Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск в Московской области планируется вынести в четверг, 12 марта. Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.

В начале февраля суд завершил допрос всех 19 обвиняемых.