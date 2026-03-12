ЦБ оштрафовал девелопера ПИК за нарушение корпоративных процедур

Tекст: Вера Басилая

Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности группы ПИК, передает РИА «Новости».

На сайте регулятора отмечается, что штраф наложен на ПАО «ПИК – специализированный застройщик» за нарушение порядка или сроков направления сообщения о проведении собрания акционеров, а также за непредоставление или несвоевременное предоставление информации, необходимой для подготовки к собранию.

Основанием для штрафа стала ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ, предусматривающая санкцию для юридических лиц в размере от 500 до 700 тыс. рублей.

Ранее Банк России также признал несоответствующей законодательству оферту компании «Недвижимые активы» по выкупу акций миноритариев ПИК. ПИК является одним из крупнейших российских девелоперов жилья, работающим с 1994 года. Основным акционером долгое время был Сергей Гордеев, который в последние годы сократил свою долю до 14,5%. Сейчас структура акционерного капитала публично не раскрывается.

Федеральная антимонопольная служба выявила действия группы ПИК по ограничению доступа альтернативных провайдеров в жилые комплексы.