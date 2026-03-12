Приморский край признали столицей финансовой культуры России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приморский край стал победителем Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры», итоги которого подвели министр финансов России Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия», где представители Приморья получили заслуженную награду.

Силуанов подчеркнул, что развитие финансового рынка и интерес россиян к финансовым продуктам, компаниям и семейным бюджетам растет: «Сегодня мы выбираем лучший субъект Российской Федерации с точки зрения столицы финансовой культуры... Интерес к финансам страны, компаний, бюджету семьи растет. Это очень здорово», – заявил министр.

В финал конкурса 2026 года вышли 13 регионов, отобранных из 22 участников. Свои проекты представили Алтайский край, Башкирия, Брянская область, Забайкальский край, Калининградская область, Республика Коми, Омская и Орловская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Петербург, Тверская и Ульяновская области.

Финалисты конкурировали в различных направлениях: от просветительских программ на рабочих местах и в семьях до борьбы с мошенничеством, развития рационального потребления, школьных инициатив по бюджетированию, медиапроектов и конкурсов для педагогов. В Минфине отмечали, что такие инициативы важны для формирования национальной финансовой культуры.

Конкурс организуется по решению правительства для поддержки и масштабирования лучших региональных практик в области повышения финансовой грамотности. В состав жюри входят представители Совета Федерации, Госдумы, ведущих экономических вузов и профессионального сообщества. В прошлом году победителями стали Красноярский край и Нижегородская область, набравшие равное количество баллов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье передали в суд дела о хищении 70 млн рублей при выполнении оборонзаказа. В регионе арестовали членов ОПГ, которые вымогали деньги у участников спецоперации на Украине. В Таиланде арестовали бывшего депутата Приморского края Дмитрия Назарца, обвиняемого в организации незаконного вывоза древесины на крупную сумму.